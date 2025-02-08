Бизнесвумен Тина Канделаки опубликовала фото без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя Тина Канделаки показала лицо без макияжа. Она позировала в прозрачном черном топе в гардеробной.

« Н и к о г д а н е б о я л а с ь в ы х о д и т ь к в а м б е з ф и л ь т р о в , м а к и я ж а и ф о т о ш о п а » , — н а п и с а л а К а н д е л а к и .

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Звезда признавалась, что склонна к полноте. По признанию Канделаки, ей генетически не повезло иметь стройную фигуру, поэтому она упорно работает над собой. Телеведущая регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме и продлевает молодость кожи с помощью различных процедур. Знаменитость пропагандирует здоровый образ жизни, отмечая, что занимается спортом каждый день и не пропускает тренировки без серьезных уважительных причин. По словам звезды, ей важно ощущать себя сильной и выносливой в любом возрасте.

У Канделаки двое детей от бизнесмена Андрея Кондрахина: 25-летняя дочь Мелания и 23-летний сын Леонтий. Супруги развелись в 2010 году через 11 лет совместной жизни по инициативе знаменитости.