Balmain Beauty представил аромат ко Дню всех влюбленных

Balmain Beauty анонсировал выход особенного парфюма Rouge, приуроченного ко Дню всех влюблённых. Он стал частью коллекции Les Éternels de Balmain, которая отражает творчество Пьера Бальмена в период с 1940-х по 1970 годы. Релиз состоятся ещё в 2024-м — именно тогда креативный директор Оливье Рустен перезапустил парфюмерную линию бренда.

« R o u g e в д о х н о в л ё н с в я з ь ю П ь е р а Б а л ь м е н а и О л и в ь е Р у с т е н а . К о м п о з и ц и я п о в е с т в у е т о в о л ш е б н о м ч а с е , к о г д а д а ж е н е б о н е с т а н о в и т с я п р е д е л о м . К а к т о л ь к о с о л н ц е с а д и т с я , ч у в с т в е н н а я л и л и я , э к з о т и ч е с к а я р е с н и т ч а т а я м о р а и ф р у к т о в ы й “ а б р и к о с о п о д о б н ы й ” о с м а н т у с в с т у п а ю т в с г о в о р , ч т о б ы в ы п л е с н у т ь м я г к и й н е к т а р . В о л н у ю щ и й о п ы т д о с т и г а е т к у л ь м и н а ц и и , к о г д а т ё п л ы й и с и я ю щ и й д ж о р д ж и в у д п о с ы л а е т п о с л е д н и й п о ц е л у й в н о ч н о м н е б е » , — г л а с и т о ф и ц и а л ь н ы й р е л и з .