Balmain Beauty представил аромат ко Дню всех влюбленных

Balmain Beauty представил аромат ко Дню всех влюблённых
Balmain Beauty анонсировал выход особенного парфюма Rouge, приуроченного ко Дню всех влюблённых. Он стал частью коллекции Les Éternels de Balmain, которая отражает творчество Пьера Бальмена в период с 1940-х по 1970 годы. Релиз состоятся ещё в 2024-м — именно тогда креативный директор Оливье Рустен перезапустил парфюмерную линию бренда.
«Rouge вдохновлён связью Пьера Бальмена и Оливье Рустена. Композиция повествует о волшебном часе, когда даже небо не становится пределом. Как только солнце садится, чувственная лилия, экзотическая реснитчатая мора и фруктовый “абрикосоподобный” османтус вступают в сговор, чтобы выплеснуть мягкий нектар. Волнующий опыт достигает кульминации, когда тёплый и сияющий джордживуд посылает последний поцелуй в ночном небе», — гласит официальный релиз.
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