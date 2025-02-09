Тренды в макияже, которые необходимо повторить, назвала визажист

Стали известны одни из самых трендовых вариантов макияжа в настоящее время. Они подойдут каждой девушке. Об этом рассказала стилист-визажист Евгения Яренских.

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Согласно словам специалиста, главным трендом остается макияж в стиле 1990-2000-х годов. К нему относятся коричневая или светлого оттенка помада, подведенная темным цветом слизистая глаз, румянец, который стремится к вискам, а также цветные ресницы. Кроме того, в моде макияж в стиле cleangirl, в котором самым важным является красивая и сияющая кожа, поэтому Яренских рекомендовала девушкам тщательно ухаживать за ней: полноценно очищать и увлажнять кожу на лице.

« Н а п о м о щ ь п р и х о д я т б а з ы п о д м а к и я ж : у в л а ж н я ю щ и е и с э ф ф е к т о м с и я н и я , а т а к ж е т о н с в л а ж н ы м ф и н и ш е м , б л е с к д л я г у б и л и п о м а д а с т е к с т у р о й б а л ь з а м а .

Актуален и цвет Mocha Mousse, который используется и в гардеробе, и в макияже. Визажист отметила, что такие оттенки безопасны для мейкапа, ими трудно что-то испортить.

« М о ж н о п о э к с п е р и м е н т и р о в а т ь и с д е л а т ь м а к и я ж о д н и м п р о д у к т о м к р е м о в ы м и т е н я м и и л и п о м а д о й в м о д н о м ц в е т е . П р и э т о м в а ж н о , ч т о б ы о т т е н о к н е с о д е р ж а л с е р ы й п и г м е н т и н е о т д а в а л в ж е л т и з н у и л и р ы ж и н у . У б е д и т ь с я в э т о м м о ж н о , р а с т у ш е в а в п р о д у к т н а к о ж е р у к и . В ы б р а н н ы м п р о д у к т о м н а д о п о л н о с т ь ю з а к р а с и т ь в с е в е р х н е е п о д в и ж н о е и н и ж н е е в е к о в д о л ь р е с н и ч н о г о к о н т у р а . З а т е м б о л ь ш о й п у ш и с т о й к и с т ь ю р а с т у ш е в а т ь г р а н и ц у в н а п р а в л е н и и к в и с к у и т щ а т е л ь н о п р о к р а с и т ь р е с н и ц ы , — у т о ч н и л а с п е ц и а л и с т .

Затем эксперт рекомендовала то же средство в цвете мокко нанести на контур губ и растушевать к центру. Завершить макияж можно несложным скульптурированием — для этого необходимо нанести и растушевать продукт на нижней части скул, височной зоне, а также кончике носа, информирует «Москва 24.

Ранее правила теории «неожиданного красного перечислила стилист Ирина Понякина. Данная теория была выдвинута дизайнером интерьера. Даже небольшая деталь такого цвета способна сделать спокойный образ более ярким, эффектным и запоминающимся. Согласно словам эксперта, данный прием хорошо работает и при составлении нарядов. Она привела в пример прошлогодний тренд на красные колготки, которые эффектно смотрелись на спокойном образе.