Певица Лобода вышла на сцену в откровенном образе в Нью-Йорке

Певица Светлана Лобода появилась на публике в блестящем белье. Поп-исполнительница разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Светлана Лобода выступила на концерте в Нью-Йорке. Певица вышла на сцену в комплекте белья, который был украшен стразами. Поп-исполнительница дополнила образ ожерельями, длинной нежно-розовой шубой и сияющими туфлями на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы.

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В середине января Светлана Лобода показала снимки, сделанные во время ее отдыха в тропиках. Артистка предстала перед камерой в черном крошечном бикини, поверх которого надела длинное прозрачное платье Marine Serre. Поп-исполнительница добавила к пляжному образу солнцезащитные очки, соломенную шляпу, кольцо, серьги и часы. Певица была запечатлена с распущенными волосами на фоне океана.

До этого Светлана Лобода опубликовала видео, где была запечатлена в телесном мини-платье с глубоким декольте, которое украшено стразами. Поп-исполнительница также надела жемчужное колье и серьги. Знаменитость собрала волосы в гладкий низкий пучок и сделала вечерний макияж. Артистка танцевала в джакузи.