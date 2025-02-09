В чем причина шелушения кожи в холодное время года

В холодное время года многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи на лице и руках, однако сухость кожи может возникнуть и в менее очевидных местах. О причинах этого в беседе с РИАМО рассказала врач Вера Сережина.

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По ее словам, главными причинами шелушения являются пересушенный воздух и холод. Однако также на упругость и увлажненность кожи влияет и недостаток жирорастворимых витаминов A и E.

« В а ж н о н е т о л ь к о в о с п о л н я т ь н е д о с т а т о к э т и х в и т а м и н о в и з н у т р и , н о и п р и м е н я т ь и х н а р у ж н о . С у щ е с т в у ю т с п е ц и а л ь н ы е к р е м ы , о б о г а щ е н н ы е ж и р о р а с т в о р и м ы м и в и т а м и н а м и , к о т о р ы е п о м о г а ю т б ы с т р о у с т р а н и т ь ш е л у ш е н и е и м и к р о т р е щ и н к и » , — н а п о м н и л а с п е ц и а л и с т .

Врач добавила, что использование таких кремов создает защитный барьер, который защищает кожу от пересушивания. При этом шелушения кожи на закрытых участках тела следует устранять с помощью анализов. Их результаты дадут понять, каких веществ недостает организму и как это сказывается на теле человека.

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