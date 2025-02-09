В чем причина шелушения кожи в холодное время года

Россиянам объяснили причину шелушения кожи в холодное время года
В холодное время года многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи на лице и руках, однако сухость кожи может возникнуть и в менее очевидных местах. О причинах этого в беседе с РИАМО рассказала врач Вера Сережина.
По ее словам, главными причинами шелушения являются пересушенный воздух и холод. Однако также на упругость и увлажненность кожи влияет и недостаток жирорастворимых витаминов A и E.
«Важно не только восполнять недостаток этих витаминов изнутри, но и применять их наружно. Существуют специальные кремы, обогащенные жирорастворимыми витаминами, которые помогают быстро устранить шелушение и микротрещинки», — напомнила специалист.
Врач добавила, что использование таких кремов создает защитный барьер, который защищает кожу от пересушивания. При этом шелушения кожи на закрытых участках тела следует устранять с помощью анализов. Их результаты дадут понять, каких веществ недостает организму и как это сказывается на теле человека.
Ранее врач Эвелина Овнанян раскрыла главную опасность сидячей работы. По ее мнению, она увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.