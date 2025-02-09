Актриса Деми Мур показала фигуру в прозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в "голом" платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 62-летняя Деми Мур посетила 77-ю ежегодную церемонию вручения премии DGA Awards, которая прошла 8 февраля в отеле Beverly Hilton, Лос-Анджелес. Актриса выбрала для мероприятия серое прозрачное макси-платье, украшенное вышивкой. Артистка надела под него бюстгальтер и трусы с завышенной талией в тон. Знаменитость дополнила наряд серьгами и кольцами. Деми Мур уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами. Среди гостей мероприятия также были Зои Салдана, Эль Фаннинг, Майки Мэдисон и другие знаменитости. 20 января в сети появилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Эндрю Гарфилд "кокетничали" друг с другом в закулисье церемонии награждения премии "Золотой глобус". В ролике актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. После этого интернет-пользователи заподозрили, что у звезд роман. По словам инсайдера из окружения актеров, между ними "возникла искра еще несколько месяцев назад". В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей — Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.