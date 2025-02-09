Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в коротких шортах с сумкой за 2,3 миллиона рублей. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ляйсан Утяшева позировала в черной футболке, коротких шортах, белой укороченной шубе и ботинках. Гимнастка добавила к образу колготки в горошек, браслет, несколько колец и очки с зелеными линзами. Телеведущая завершила наряд серой кожаной сумкой Hermès Birkin. Стоимость изделия на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Oskelly составляет 2 миллиона 350 тысяч рублей. Отмечается, что аксессуар уже продан.

© Газета.Ru

В январе Ляйсан Утяшева советовалась с подписчиками по поводу покупки одежды. На одном из снимков телеведущая позировала в голубом костюме с узором, состоящим из жакета и широких длинных брюк. Гимнастка предстала без бюстгальтера перед зеркалом в примерочной. Звезда распустила волосы и отказалась от косметики.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей с 2012 года. Шоумен сделал предложение спортсменке, когда она готовила борщ на кухне. Как рассказывала телеведущая, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София. Спортсменка объясняла, что почти не выкладывает фото своих детей, потому что им это не нравится.