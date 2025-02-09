Супермодель 90-х Кейт Мосс снялась в платье с разрезом до бедра. Фото опубликовано на сайте The Sun.

51-летняя Кейт Мосс приняла участие в съемках новой весенне-летней коллекции бренда Donna Karan. На одном из кадров супермодель предстала перед камерой в белом платье-макси с глубоким декольте и разрезом до бедра. Звезда подиумов также надела туфли на каблуках в тон. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с сияющими тенями. На другом фото Кейт Мосс была одета в бежевый свитер, юбку в тон, туфли на каблуках и золотой массивный браслет.

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В конце ноября Кейт Мосс выступила приглашенным дизайнером Zara и снялась в новой рекламной кампании бренда. На одном из кадров супермодель позировала в черном топе-бюстье, украшенном стразами. Звезда подиумов дополнила его брюками с завышенной талией в тон и кольцами. Манекенщица была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами.

В декабре стало известно, что Кейт Мосс рассталась с возлюбленным, фотографом Николаем фон Бисмарком, который младше нее на 13 лет.