Кайли Дженнер спровоцировала слухи о новой пластической операции

Кайли Дженнер экспериментирует с внешностью с подросткового возраста. И хотя модель долго время подтверждала только увеличение губ, изменения других частей тела были налицо. Позже звезда призналась, что еще в юности сделала маммопластику, но со временем о ней пожалела.

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Впрочем, доверия к представительнице семейки Кардашьян-Дженнер после ее откровений больше стало. Пользователи Сети уверены, что молодая миллиардерша до сих пор захаживает в клинику пластической хирургии. Вот и разглядывая свежее фото Кайли, юзеры заподозрили, что она совсем недавно побывала у врача и сделала липосакцию.

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« Н е в е р ю , ч т о у м а м ы д в о и х д е т е й т а к о й п р е с с » , « О н а в е ч н о г д е - т о т у с у е т с я , о т к у д а в р е м я н а с п о р т з а л ? » , « Ф о т о б у к в а л ь н о к р и ч и т : с м о т р и т е , т е п е р ь у м е н я п л о с к и й ж и в о т » , « С к о л ь к о м о ж н о с е б я п е р е д е л ы в а т ь ? » — н е г о д у ю т ч и т а т е л и D a i l y M a i l .

Что ж, основательницу бьюти-империи можно понять: все-таки соответствовать худощавому Тимоти Шаламе — непростая задача. Актер и по совместительству бойфренд Кайли выглядит настолько хрупким, что фанаты уже начали бить тревогу.

К слову, совсем недавно пользователи Сети обсуждали еще одну возможную операцию Кайли — на этот раз повторную. Подробности ищите здесь.

* Запрещен в РФ.