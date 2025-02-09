Кайли Дженнер спровоцировала слухи о новой пластической операции: фото
Кайли Дженнер экспериментирует с внешностью с подросткового возраста. И хотя модель долго время подтверждала только увеличение губ, изменения других частей тела были налицо. Позже звезда призналась, что еще в юности сделала маммопластику, но со временем о ней пожалела.
Впрочем, доверия к представительнице семейки Кардашьян-Дженнер после ее откровений больше стало. Пользователи Сети уверены, что молодая миллиардерша до сих пор захаживает в клинику пластической хирургии. Вот и разглядывая свежее фото Кайли, юзеры заподозрили, что она совсем недавно побывала у врача и сделала липосакцию.
«Не верю, что у мамы двоих детей такой пресс», «Она вечно где-то тусуется, откуда время на спортзал?», «Фото буквально кричит: смотрите, теперь у меня плоский живот», «Сколько можно себя переделывать?» — негодуют читатели Daily Mail.
Что ж, основательницу бьюти-империи можно понять: все-таки соответствовать худощавому Тимоти Шаламе — непростая задача. Актер и по совместительству бойфренд Кайли выглядит настолько хрупким, что фанаты уже начали бить тревогу.
К слову, совсем недавно пользователи Сети обсуждали еще одну возможную операцию Кайли — на этот раз повторную. Подробности ищите здесь.
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