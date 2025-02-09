Стало известно, сколько стоит пластика невестки Наташи Королевой

Невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина потратит на операцию челюсти более 5 миллионов рублей. Об этом сообщил челюстно-лицевой хирург Михаил Большаков в шоу «Ты не поверишь!».

Большаков отметил, что стоимость операции, которая предстоит Валынкиной, варьируется от 5 до 10 миллионов рублей. По словам хирурга, это «дорогостоящее, сложное и высокотехнологичное лечение». Невестке артистки предстоит нарастить нижнюю челюсть, используя ее собственную кость с ноги. Такая операция длится от 6 до 14 часов.

« И з н о г и у н е е з а б е р у т с а н т и м е т р о в 1 8 – 2 0 к о с т и , и з н и х 1 5 п о й д у т н а т р а н с п л а н т а ц и ю в л и ц о . Д л я э т о й о п е р а ц и и з а б и р а е м о д н у к о с т ь м а л о б е р ц о в у ю , э т а к о с т ь т р у б ч а т а я и м а к с и м а л ь н о с о о т в е т с т в у е т п о с в о е м у с т р о е н и ю с т р у к т у р е к о с т и н и ж н е й ч е л ю с т и » , — р а с с к а з а л с п е ц и а л и с т .

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Как рассказывала Наташа Королева, в детстве у Валынкиной случился удар, в результате которого челюсть перестала правильно формироваться. Ее челюстная кость растет не прямо, а наверх. Девушка рассказывала, что приехала в Москву, чтобы пройти серьезную операцию. В столице России она познакомилась с сыном певицы Архипом Глушко.