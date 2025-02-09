Бейкинг: модная техника, которая сделает кожу идеальной

Визажист Захар Гринов поделился секретами бейкинга, сообщает издание Marie Claire.

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"Бейкинг" происходит от английского слова bake, то есть "выпекать". Это новый тренд, который с недавних пор полюбили как визажисты-профессионалы, так и обычные любительницы мейк-апа. Тем не менее, он применялся и ранее: в прошлом веке его активно использовали актрисы Голливуда.

Идеальный тон лица — база для любого типа макияжа, и техника под названием бейкинг позволяет скрыть любые недостатки кожи. Она станет максимально гладкой и ровной, а натуральный оттенок сохранится.

Для создания такого мейк-апа используют тональную основу, праймер, консилер, пудру, а также специальные спонжи.

Как сделать бейкинг правильно

Для этого понадобятся два главных продукта — консилер и пудра. Хорошим вариантом будет консилер в стике, поскольку им удобно замаскировать темные круги под глазами или покраснения на коже. Пудру необходимо выбрать именно рассыпчатую для многослойного нанесения. В этой технике следует избегать кремовых текстур для создания гладкой и матовой поверхности.

Первый шаг — тщательная подготовка кожи для нанесения мейк-апа. Сначала нужно очистить ее от загрязнений с помощью средств для умывания, а затем нанести увлажняющий крем либо флюид.

Вторым шагом будет использование консилера плотным слоем вокруг глаз, в зоне подбородка, скул, переносицы и средней части лба. Его распределяют с помощью влажного спонжа. Подождите немного, чтобы средство немного подсохло, и затем уберите его излишки салфеткой и еще раз растушуйте пальцами.

Шаг три — перекройте тональной основой те участки на лице, которые остались без тона. Лучше не наносить слишком много средства, так как оно может лечь неровно.

Идеальным вариантом станет плотная матовая текстура, которая позволит скрыть не только покраснения, но и мимические морщины.

Самый ответственный шаг, четвертый, — нанесение пудры. Необходимо взять пушистую кисть и припудрить те участки, где есть консилер.

И, наконец, финальный штрих — хайлатер, который придаст коже легкое сияние. Подтон этого средства важно выбирать в зависимости от вашего цветотипа. Наиболее подходящей текстурой для бейкинга считается жидкая, так как ее удобнее распределять. Хайлатером нужно покрыть несколько зон — центр лба, область под губой, переносицу, а также скулы.