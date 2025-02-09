Что такое онихолизис и как его предотвратить

Гель-лак — это, конечно, очень удобно и красиво: один раз сходила в салон и месяц голова не болит, руки выглядят ухоженными, а ногти — аккуратными. Хоть посуду с ними мой, хоть готовь с утра до вечера. Но не все так просто — и хорошо бы помнить о том, что существует онихолизис. О том, что это такое, разговариваем с дерматологом Ириной Куроедовой.

Что такое онихолизис

Это серьезное заболевание ногтей, при котором ногтевая пластина частично или полностью отделяется от ложа.

« П р о ц е с с о б ы ч н о н а ч и н а е т с я с н е б о л ь ш о г о з а з о р а м е ж д у н о г т е м и к о ж е й , а з а т е м м о ж е т р а с п р о с т р а н и т ь с я д а л ь ш е , п р и в о д я к д е ф о р м а ц и и , и з м е н е н и ю ц в е т а и у т о л щ е н и ю н о г т я . В т я ж е л ы х с л у ч а я х н о г о т ь м о ж е т п о л н о с т ь ю о т с л о и т ь с я , а в о с с т а н о в л е н и е з а н и м а е т н е с к о л ь к о м е с я ц е в » , — р а с с к а з ы в а е т в р а ч .

Почему в группе риска любительницы гель-лака

Онихолизис часто встречается у тех, кто регулярно делает маникюр с гель-лаком. Причин довольно много, перечисляем основные.

Частое механическое травмирование: слишком агрессивное снятие покрытия, использование металлических пушеров и неправильное спиливание.

Недостаток кислорода — постоянное покрытие гелем мешает ногтю «дышать», что ослабляет его структуру.

Аллергия на компоненты гель-лака или базы — некоторые составы могут вызывать раздражение и негативно влиять на здоровье ногтей.

Чрезмерное запечатывание — при сильном запиливании ногтевой пластины перед нанесением геля ноготь истончается, становится хрупким и подверженным повреждениям.

Использование дешевых или некачественных материалов — токсичные компоненты могут разрушать ногтевую пластину.

Как предотвратить онихолизис

Обсудите с вашим мастером возможность и риск появления болезни, обсудите возможные варианты профилактики. Среди них могут быть такие:

Правильное снятие гель-лака — «избегайте агрессивного спиливания, не отрывайте покрытие, лучше использовать мягкие жидкости для растворения», — напоминает дерматолог.

Перерывы между маникюрами — хотя бы раз в несколько месяцев давайте ногтям отдыхать от покрытия.

Увлажнение и питание: используйте масла для кутикулы и ногтей, увлажняющие кремы.

Выбор качественных материалов — используйте только сертифицированные покрытия и базы, без агрессивных компонентов.

Аккуратное обращение с ногтями — не используйте их как инструменты, защищайте от ударов и давления.

Посещение проверенного мастера — опытный специалист не допустит агрессивной обработки ногтей и выберет безопасные средства.

Следите за общим здоровьем — онихолизис может развиться на фоне дефицита витаминов и железа, поэтому важно поддерживать баланс питательных веществ в организме.