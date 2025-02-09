Онихолизис: почему это слово нужно знать всем, кто делает маникюр с гель-лаком

Гель-лак — это, конечно, очень удобно и красиво: один раз сходила в салон и месяц голова не болит, руки выглядят ухоженными, а ногти — аккуратными. Хоть посуду с ними мой, хоть готовь с утра до вечера. Но не все так просто — и хорошо бы помнить о том, что существует онихолизис. О том, что это такое, разговариваем с дерматологом Ириной Куроедовой.

Что такое онихолизис и как его предотвратить
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Что такое онихолизис

Это серьезное заболевание ногтей, при котором ногтевая пластина частично или полностью отделяется от ложа.

«Процесс обычно начинается с небольшого зазора между ногтем и кожей, а затем может распространиться дальше, приводя к деформации, изменению цвета и утолщению ногтя. В тяжелых случаях ноготь может полностью отслоиться, а восстановление занимает несколько месяцев», рассказывает врач.

Почему в группе риска любительницы гель-лака

Онихолизис часто встречается у тех, кто регулярно делает маникюр с гель-лаком. Причин довольно много, перечисляем основные.

  • Частое механическое травмирование: слишком агрессивное снятие покрытия, использование металлических пушеров и неправильное спиливание.
  • Недостаток кислорода — постоянное покрытие гелем мешает ногтю «дышать», что ослабляет его структуру.
  • Аллергия на компоненты гель-лака или базы — некоторые составы могут вызывать раздражение и негативно влиять на здоровье ногтей.
  • Чрезмерное запечатывание — при сильном запиливании ногтевой пластины перед нанесением геля ноготь истончается, становится хрупким и подверженным повреждениям.
  • Использование дешевых или некачественных материалов — токсичные компоненты могут разрушать ногтевую пластину.

Как предотвратить онихолизис

Обсудите с вашим мастером возможность и риск появления болезни, обсудите возможные варианты профилактики. Среди них могут быть такие:

  • Правильное снятие гель-лака — «избегайте агрессивного спиливания, не отрывайте покрытие, лучше использовать мягкие жидкости для растворения», — напоминает дерматолог.
  • Перерывы между маникюрами — хотя бы раз в несколько месяцев давайте ногтям отдыхать от покрытия.
  • Увлажнение и питание: используйте масла для кутикулы и ногтей, увлажняющие кремы.
  • Выбор качественных материалов — используйте только сертифицированные покрытия и базы, без агрессивных компонентов.
  • Аккуратное обращение с ногтями — не используйте их как инструменты, защищайте от ударов и давления.
  • Посещение проверенного мастера — опытный специалист не допустит агрессивной обработки ногтей и выберет безопасные средства.
  • Следите за общим здоровьем — онихолизис может развиться на фоне дефицита витаминов и железа, поэтому важно поддерживать баланс питательных веществ в организме.
«Если ноготь уже начал отслаиваться, важно не игнорировать проблему: лучше сразу обратиться к дерматологу или подологу, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и исключить инфекцию», подытоживает врач.