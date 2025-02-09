Что такое онихолизис и как его предотвратить

Онихолизис: почему это слово нужно знать всем, кто делает маникюр с гель-лаком
Гель-лак — это, конечно, очень удобно и красиво: один раз сходила в салон и месяц голова не болит, руки выглядят ухоженными, а ногти — аккуратными. Хоть посуду с ними мой, хоть готовь с утра до вечера. Но не все так просто — и хорошо бы помнить о том, что существует онихолизис. О том, что это такое, разговариваем с дерматологом Ириной Куроедовой.
Что такое онихолизис
Это серьезное заболевание ногтей, при котором ногтевая пластина частично или полностью отделяется от ложа.
«Процесс обычно начинается с небольшого зазора между ногтем и кожей, а затем может распространиться дальше, приводя к деформации, изменению цвета и утолщению ногтя. В тяжелых случаях ноготь может полностью отслоиться, а восстановление занимает несколько месяцев», — рассказывает врач.
Почему в группе риска любительницы гель-лака
Онихолизис часто встречается у тех, кто регулярно делает маникюр с гель-лаком. Причин довольно много, перечисляем основные.
- Частое механическое травмирование: слишком агрессивное снятие покрытия, использование металлических пушеров и неправильное спиливание.
- Недостаток кислорода — постоянное покрытие гелем мешает ногтю «дышать», что ослабляет его структуру.
- Аллергия на компоненты гель-лака или базы — некоторые составы могут вызывать раздражение и негативно влиять на здоровье ногтей.
- Чрезмерное запечатывание — при сильном запиливании ногтевой пластины перед нанесением геля ноготь истончается, становится хрупким и подверженным повреждениям.
- Использование дешевых или некачественных материалов — токсичные компоненты могут разрушать ногтевую пластину.
Как предотвратить онихолизис
Обсудите с вашим мастером возможность и риск появления болезни, обсудите возможные варианты профилактики. Среди них могут быть такие:
- Правильное снятие гель-лака — «избегайте агрессивного спиливания, не отрывайте покрытие, лучше использовать мягкие жидкости для растворения», — напоминает дерматолог.
- Перерывы между маникюрами — хотя бы раз в несколько месяцев давайте ногтям отдыхать от покрытия.
- Увлажнение и питание: используйте масла для кутикулы и ногтей, увлажняющие кремы.
- Выбор качественных материалов — используйте только сертифицированные покрытия и базы, без агрессивных компонентов.
- Аккуратное обращение с ногтями — не используйте их как инструменты, защищайте от ударов и давления.
- Посещение проверенного мастера — опытный специалист не допустит агрессивной обработки ногтей и выберет безопасные средства.
- Следите за общим здоровьем — онихолизис может развиться на фоне дефицита витаминов и железа, поэтому важно поддерживать баланс питательных веществ в организме.
«Если ноготь уже начал отслаиваться, важно не игнорировать проблему: лучше сразу обратиться к дерматологу или подологу, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и исключить инфекцию», — подытоживает врач.