Стилист перечислила главные ошибки при создании кудрей

Стилист Айсель Мовлаева рассказала, как правильно создавать кудри, сообщает издание "Леди Mail.ru".

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Основная ошибка, которую чаще всего совершают, — обернуть волосы полотенцем после мытья и только потом переходить к укладке. Однако, нужно делать с точностью до наоборот, а именно — сразу нанести укладочные средства на мокрые пряди. В том случае, если волосы уже начали высыхать, гель не сможет их зафиксировать и создать четкие кудри.

Девушки также часто используют слишком много средства, так как им кажется, что больше значит лучше. По словам стилиста, для волос средней длины достаточно геля размером с грецкий орех.

Если после сушки пряди остаются липкими, либо присутствует белый налет, в следующий раз необходимо уменьшить количество средства.

При выборе стайлинга очень важно учитывать тип волос, а также их состояние, окрашенные или натуральные, и пожелания по эффекту от укладки.

Стилист подчеркнула, что для тонких и легко вьющихся волос подойдут гели средней фиксации или пенка, так как они хорошо добавляют объем и не утяжеляют пряди. Отличным выбором для вьющегося волоса будет увлажняющее средство сильной фиксации, например, крем-гель.