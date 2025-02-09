Чем покорил модниц тренд на прозрачную одежду

К грядущим весне и лету нужно обязательно дополнить гардероб парой-тройкой прозрачных вещей. Стилисты утверждают, что воздушная, просвечивающая одежда сейчас переживает новый пик популярности. Да и ведущие дизайнеры добавляют прозрачность во многие подиумные образы. Объясняем, как правильно воплотить тренд, не перейдя при этом тонкую грань, за которой начинается вульгарность и безвкусица.

Прозрачные наряды пользовались спросом у дам в разные эпохи. Даже придворные барышни 19 века нет-нет да и позволяли себе пощеголять в легких накидках, сквозь которые сразу угадывались соблазнительные силуэты, будоражащие воображение мужчин. Современные девушки намного смелее своих предшественниц. Да и в магазинах появилось немало соблазнительных платьев, блуз и юбок из просвечивающих тканей.

Стилист Ольга Ефимова отмечает, что тренд начал возрождаться еще в послепандемийное время, когда на смену маскулинным образам и вещам оверсайз пришли более женственные и открытые силуэты. По словам эксперта, мода на прозрачность только набирает обороты, а потому важно умело подбирать все составляющие лука, чтобы выглядеть не чересчур раздетой, как супруга Канье Уэста, а элегантной и притягательной.

Прозрачный низ

Наш эксперт рекомендует компенсировать полупрозрачный низ (юбки, брюки) удлиненными свитерами или жакетами. В деловом образе лучше отдать предпочтение не полностью прозрачным нарядам. Пусть у юбки будет слегка просвечивать низ подола, или же полупрозрачная ткань будет идти сверху основной ткани. Если же планируется выход в свет (ресторан, театр), то вполне можно надеть модель, расшитую бисером, стеклярусом или пайетками.

Прозрачный верх

В случае, если вы выбираете прозрачный верх, низ обязательно должен быть более сдержанным, спокойным. Для будничных образов к прозрачной шифоновой или шелковой блузе или рубашке надеваем джинсы или свободные брюки-паллаццо. Не забываем и правильно подобрать белье.

« О ч е н ь а к т у а л ь н ы б о л е е м и н и м а л и с т и ч н ы е в а р и а ц и и в в и д е п о л у п р о з р а ч н о й р у б а ш к и п р о с т о й ф о р м ы , в о д о л а з к и и л и л о н г с л и в а . Н о п о м н и м о п р а в и л ь н о м н и ж н е м б е л ь е , п о д б е л ы е и ч е р н ы е в а р и а н т ы в ы б и р а й т е б е л ы й и л и ч е р н ы й к р у ж е в н о й л и ф и л и л и ф - б а н д о , а п о д ц в е т н ы е в а р и а н т ы л и ф — п о д ц в е т о с н о в н о й т к а н и . Т а к и е м о д е л и о т л и ч н о п о д х о д я т д л я р а б о т ы , е с л и с в е р х у т а к и х р у б а ш е к и л о н г с л и в н а д е т ь ж а к е т , а в н и з к л а с с и ч е с к и е б р ю к и » , — с о в е т у е т э к с п е р т .

Многослойность

Прозрачная вещь может служить вторым слоем на основной комплект, говорит стилист. Платья, туники вполне могут составить прекрасный дуэт с топом и джинсами, придав будничному образу праздничность и эффектность. Многие дома моды в текущем сезоне представили массу вариантов подобной многослойности, которая всегда смотрится выигрышно и необычно.

Аксессуары

Если фигура не позволяет носить прозрачные вещи основного гардероба, можно обойтись и аксессуарами. Это могут быть туфли или босоножки, сумки, шейные платки, которые допустимо носить в том числе и на талии или бедрах.