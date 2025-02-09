Чем покорил модниц тренд на прозрачную одежду

И никакого бесстыдства: чем покорил модниц прозрачный тренд в одежде
К грядущим весне и лету нужно обязательно дополнить гардероб парой-тройкой прозрачных вещей. Стилисты утверждают, что воздушная, просвечивающая одежда сейчас переживает новый пик популярности. Да и ведущие дизайнеры добавляют прозрачность во многие подиумные образы. Объясняем, как правильно воплотить тренд, не перейдя при этом тонкую грань, за которой начинается вульгарность и безвкусица.
Прозрачные наряды пользовались спросом у дам в разные эпохи. Даже придворные барышни 19 века нет-нет да и позволяли себе пощеголять в легких накидках, сквозь которые сразу угадывались соблазнительные силуэты, будоражащие воображение мужчин. Современные девушки намного смелее своих предшественниц. Да и в магазинах появилось немало соблазнительных платьев, блуз и юбок из просвечивающих тканей.
Стилист Ольга Ефимова отмечает, что тренд начал возрождаться еще в послепандемийное время, когда на смену маскулинным образам и вещам оверсайз пришли более женственные и открытые силуэты. По словам эксперта, мода на прозрачность только набирает обороты, а потому важно умело подбирать все составляющие лука, чтобы выглядеть не чересчур раздетой, как супруга Канье Уэста, а элегантной и притягательной.
Прозрачный низ
Наш эксперт рекомендует компенсировать полупрозрачный низ (юбки, брюки) удлиненными свитерами или жакетами. В деловом образе лучше отдать предпочтение не полностью прозрачным нарядам. Пусть у юбки будет слегка просвечивать низ подола, или же полупрозрачная ткань будет идти сверху основной ткани. Если же планируется выход в свет (ресторан, театр), то вполне можно надеть модель, расшитую бисером, стеклярусом или пайетками.
Прозрачный верх
В случае, если вы выбираете прозрачный верх, низ обязательно должен быть более сдержанным, спокойным. Для будничных образов к прозрачной шифоновой или шелковой блузе или рубашке надеваем джинсы или свободные брюки-паллаццо. Не забываем и правильно подобрать белье.
«Очень актуальны более минималистичные вариации в виде полупрозрачной рубашки простой формы, водолазки или лонгслива. Но помним о правильном нижнем белье, под белые и черные варианты выбирайте белый или черный кружевной лиф или лиф-бандо, а под цветные варианты лиф — под цвет основной ткани. Такие модели отлично подходят для работы, если сверху таких рубашек и лонгслив надеть жакет, а вниз классические брюки», — советует эксперт.
Многослойность
Прозрачная вещь может служить вторым слоем на основной комплект, говорит стилист. Платья, туники вполне могут составить прекрасный дуэт с топом и джинсами, придав будничному образу праздничность и эффектность. Многие дома моды в текущем сезоне представили массу вариантов подобной многослойности, которая всегда смотрится выигрышно и необычно.
Аксессуары
Если фигура не позволяет носить прозрачные вещи основного гардероба, можно обойтись и аксессуарами. Это могут быть туфли или босоножки, сумки, шейные платки, которые допустимо носить в том числе и на талии или бедрах.