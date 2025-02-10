41-летняя супермодель снялась в откровенном виде для рекламы купальников

Бразильская супермодель Изабели Фонтана снялась в рекламе итальянского бренда купальников Bikini Lovers в откровенных образах. Публикация появилась на странице австралийского фэшн-фотографа Кэмерона Хаммонда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя манекенщица предстала на одном из кадров, сидя на диване в «позе бабочки». При этом она надела крошечные леопардовые трусы от бикини и продемонстрировала на камеру голую грудь. На другом снимке модель позировала, лежа обнаженной в бассейне.

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Кроме того, Фонтану запечатлели идущей на фоне стада зебр в бикини с принтом, имитирующим шкуру указанных животных.

В январе английская телезвезда, модель и актриса Эйслин Хорган-Уоллес снялась обнаженной для журнала Closer.