Зачем женщины массово стали вкалывать в кожу сперму лосося

Инъекции, в составе которых присутствует выделенный из спермы лосося компонент, стали популярны у женщин в 2025 году. Об этом сообщает New York Post.

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Косметологи рассказали, что за последние месяцы женщины массово отказались от ботокса в пользу упомянутой процедуры. В ходе манипуляции пациенткам вкалывают компонент со спермой лосося в кожу вокруг глаз, чтобы стимулировать выработку коллагена и приток крови и питательных веществ к этой области. Таким образом лицо начинает выглядеть визуально моложе.

В погоне за молодостью к упомянутым инъекциям прибегла бритнаская певица Шарлотта Эйтчисон, более известная как Charli XCX.

« П р и ч и н а , п о к о т о р о й п р о ц е д у р а с т а л а т а к о й а к т у а л ь н о й , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о т а к и м о б р а з о м в ы п р о с т о у л у ч ш а е т е с о с т о я н и е к о ж и » , — п о д ы т о ж и л а п л а с т и ч е с к и й х и р у р г К э т р и н Ч а н г .

В июле 2024 года Ким Кардашьян также вколола в кожу сперму лосося.