Как одна жестокая шутка принца Уильяма изменила стиль Кейт Миддлтон

Нет смысла спорить, что сегодня Кейт Миддлтон — икона стиля. Ни один публичный выход принцессы Уэльской не обходится без внимания. Однако так было не всегда, и во многом на внешний вид Кэтрин повлияла одна очень грубая шутка ее супруга принца Уильяма.

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В своей новой книге «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» биограф Том Куинн пишет, что когда-то Уильяму жутко не нравился стиль супруги. Однажды он даже жестоко пошутил по поводу ее внешнего вида во всеуслышанье.

« О н с к а з а л , ч т о о н а в ы г л я д и т т а к , б у д т о , ч т о б ы о д е т ь с я , о н а п р о б е ж а л а ч е р е з б л а г о т в о р и т е л ь н ы й м а г а з и н , в с я о б м а з а н н а я с у п е р к л е е м . В с е п о с ч и т а л и э т о о ч е н ь с м е ш н ы м , в к л ю ч а я , н а д о о т д а т ь е й д о л ж н о е , Кейт», — поделился Куинн.

Именно с этого момента, добавляет он, все и поменялось: Кэтрин неплохо поработала над стилем и теперь, будучи высокопоставленной королевской особой, одевается с осторожностью.

Впрочем, сильно сочувствовать Кейт не стоит. Она, как замечает Том Куинн, и сама не прочь подшутить над мужем, и уже давно сполна отыгралась на нем за тот грубый выпад в ее адрес.

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