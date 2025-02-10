Как одна жестокая шутка принца Уильяма изменила стиль Кейт Миддлтон

Как одна жестокая шутка принца Уильяма полностью изменила стиль Кейт Миддлтон
Нет смысла спорить, что сегодня Кейт Миддлтон — икона стиля. Ни один публичный выход принцессы Уэльской не обходится без внимания. Однако так было не всегда, и во многом на внешний вид Кэтрин повлияла одна очень грубая шутка ее супруга принца Уильяма.
В своей новой книге «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» биограф Том Куинн пишет, что когда-то Уильяму жутко не нравился стиль супруги. Однажды он даже жестоко пошутил по поводу ее внешнего вида во всеуслышанье.
«Он сказал, что она выглядит так, будто, чтобы одеться, она пробежала через благотворительный магазин, вся обмазанная суперклеем. Все посчитали это очень смешным, включая, надо отдать ей должное, Кейт», — поделился Куинн.
Именно с этого момента, добавляет он, все и поменялось: Кэтрин неплохо поработала над стилем и теперь, будучи высокопоставленной королевской особой, одевается с осторожностью.
Впрочем, сильно сочувствовать Кейт не стоит. Она, как замечает Том Куинн, и сама не прочь подшутить над мужем, и уже давно сполна отыгралась на нем за тот грубый выпад в ее адрес.
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