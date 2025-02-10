Какая одежда поможет выглядеть стройнее

Стилист Ярмольник: оверсайз одежда поможет выглядеть стройнее
Одежда с вертикальными линиями и V-образными вырезами поможет выглядеть стройнее, потому что будут визуально удлинять фигуру. Об этом рассказала дизайнер и стилист Оксана Ярмольник, передает Pravda.Ru.
По ее словам, лучше выбирать варианты длины миди или ниже колена. Кроме того, скрыть недостатки поможет оверсайз, добавила эксперт. В связи с этим она советует отказаться от обтягивающих топов, легинсов и других подобных вещей. К цветам, которые стройнят, Ярмольник отнесла черный и другие оттенки, которые индивидуально подходят человеку.
«Натуральные ткани, такие как атлас и шелк, визуально делают человека миниатюрнее. Искусственные меха и мохер, наоборот, добавляют объемов», — добавили в сообщении.
Стилист Ирина Понякина до этого говорила, что теория «неожиданного красного» может сделать даже спокойный образ эффектным. По ее словам, для этого нужно добавить акцент в виде любой красной вещи. Например, можно использовать колготки или помаду красного цвета. Стилист посоветовала тщательнее выбирать оттенки красного, чтобы подобрать подходящий.