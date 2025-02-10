Какая одежда поможет выглядеть стройнее

Одежда с вертикальными линиями и V-образными вырезами поможет выглядеть стройнее, потому что будут визуально удлинять фигуру. Об этом рассказала дизайнер и стилист Оксана Ярмольник, передает Pravda.Ru.

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По ее словам, лучше выбирать варианты длины миди или ниже колена. Кроме того, скрыть недостатки поможет оверсайз, добавила эксперт. В связи с этим она советует отказаться от обтягивающих топов, легинсов и других подобных вещей. К цветам, которые стройнят, Ярмольник отнесла черный и другие оттенки, которые индивидуально подходят человеку.

« Н а т у р а л ь н ы е т к а н и , т а к и е к а к а т л а с и ш е л к , в и з у а л ь н о д е л а ю т ч е л о в е к а м и н и а т ю р н е е . И с к у с с т в е н н ы е м е х а и м о х е р , н а о б о р о т , д о б а в л я ю т о б ъ е м о в » , — д о б а в и л и в с о о б щ е н и и .

Стилист Ирина Понякина до этого говорила, что теория «неожиданного красного» может сделать даже спокойный образ эффектным. По ее словам, для этого нужно добавить акцент в виде любой красной вещи. Например, можно использовать колготки или помаду красного цвета. Стилист посоветовала тщательнее выбирать оттенки красного, чтобы подобрать подходящий.