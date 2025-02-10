Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фотошопа. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ляйсан Утяшева позировала с распущенными волосами и без макияжа, сидя на кровати в спальне. Гимнастка была запечатлена в белой майке.

« Н у ч т о и я в ы с т а в л ю ф о т о б е з ф и л ь т р о в и б е з м е й к а . . . П о д д е р ж у ч е л л е н д ж Тины Канделаки», — подписала снимок телеведущая.

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В январе Ляйсан Утяшева советовалась с подписчиками по поводу покупки одежды. На одном из снимков телеведущая позировала в голубом костюме с узором, состоящим из жакета и широких длинных брюк. Гимнастка предстала без бюстгальтера в примерочной. Звезда распустила волосы и отказалась от косметики.

Накануне Ляйсан Утяшева выложила фото, где стояла перед зеркалом в черной футболке, коротких шортах, белой укороченной шубе и ботинках. Гимнастка добавила к образу колготки в горошек, браслет, несколько колец и очки с зелеными линзами. Телеведущая завершила наряд серой кожаной сумкой Hermès Birkin. Стоимость изделия на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Oskelly составляет 2 миллиона 350 тысяч рублей.