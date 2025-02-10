Гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась фото лица без макияжа и фильтров
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без косметики и фотошопа. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
39-летняя Ляйсан Утяшева позировала с распущенными волосами и без макияжа, сидя на кровати в спальне. Гимнастка была запечатлена в белой майке.
«Ну что и я выставлю фото без фильтров и без мейка... Поддержу челлендж Тины Канделаки», — подписала снимок телеведущая.
В январе Ляйсан Утяшева советовалась с подписчиками по поводу покупки одежды. На одном из снимков телеведущая позировала в голубом костюме с узором, состоящим из жакета и широких длинных брюк. Гимнастка предстала без бюстгальтера в примерочной. Звезда распустила волосы и отказалась от косметики.
Накануне Ляйсан Утяшева выложила фото, где стояла перед зеркалом в черной футболке, коротких шортах, белой укороченной шубе и ботинках. Гимнастка добавила к образу колготки в горошек, браслет, несколько колец и очки с зелеными линзами. Телеведущая завершила наряд серой кожаной сумкой Hermès Birkin. Стоимость изделия на онлайн-платформе для ресейла дизайнерских вещей Oskelly составляет 2 миллиона 350 тысяч рублей.