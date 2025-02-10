Голливудский актер Том Круз шокировал поклонников внешним видом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

9 февраля в «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане прошел решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. Во время соревнований был показан ролик, в котором Том Круз обращался к командам «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». 62-летний актер снялся в черной рубашке и джинсах на фоне экрана, где транслировались кадры со спортсменами. Интернет-пользователи не узнали артиста, о чем стали писать в соцсетях.

«Том Круз на этом «Супербоуле» говорит о давлении — нет большего давления, чем то, которое испытывает его кожа после подтяжки», «Чье это лицо было у Тома Круза? Оно показалось мне знакомым, но я не смог вспомнить», «Том Круз — это воплощенный искусственный интеллект», «Что случилось с Томом Крузом?», «Это Том Круз?» — писали поклонники в X (бывший Twitter).

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле прошлого года Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.