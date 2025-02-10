Ксения Новикова поделилась отношением к пластическим операциям

44-летняя певица Ксения Новикова рассказала, что сделала бы пластическую операцию при необходимости или по медицинским показаниям. Подробности узнал сайт «Страсти».

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« К п л а с т и ч е с к и м о п е р а ц и я м о т н о ш у с ь с п о н и м а н и е м . Е с л и я п о й м у , ч т о м н е э т о н е о б х о д и м о и л и п о к а к и м - т о м е д и ц и н с к и м п о к а з а н и я м э т о н у ж н о б у д е т с д е л а т ь , т о п о ч е м у б ы и н е т ? Ч т о к а с а е т с я у к о л о в к р а с о т ы и у х о д о в ы х п р о ц е д у р , т о я р а з в г о д д е л а ю б и о р е в и т а л и з а ц и ю и х о ж у к к о с м е т о л о г у н а а п п а р а т н ы е п р о ц е д у р ы . Н е м о г у с к а з а т ь , ч т о ч а с т о , н о з а б о ч у с ь о с в о е й к о ж е » , — п о д е л и л а с ь п е в и ц а .

Новикова отметила, что большую роль играют еда, сон, отсутствие алкоголя.

« Я , н а п р и м е р , у ж е н е с к о л ь к о л е т к а к о т к а з а л а с ь о т а л к о г о л я . П р о с т о п о н я л а , ч т о м н е э т о с о в е р ш е н н о н е н у ж н о . Е с т е с т в е н н о , э т о о т р а ж а е т с я н а л и ц е . А с п о р т д а е т у п р у г о с т ь к о ж е » , — р а с с к а з а л а п е в и ц а .

Новикова любит спорт и занимается в зале, ведет здоровый образ жизни, работает с нутрициологом. По его совету принимает необходимые добавки.

« Я н а у ч и л а с ь с л ы ш а т ь с е б я и с в о й о р г а н и з м : п и т а ю с ь и н т у и т и в н о , с о ч е т а я р а з н ы е с т и л и п и т а н и я и п р и е м ы , п о д х о д я щ и е и м е н н о м н е . Э т о т а к з д о р о в о , к о г д а с м о т р и ш ь н а с е б я в з е р к а л о и р а д у е ш ь с я с в о и м н о в ы м д о с т и ж е н и я м и т о м у , ч т о с т а н о в и ш ь с я л у ч ш е . В о в с е х с ф е р а х ж и з н и я с т а р а ю с ь с т а н о в и т ь с я л у ч ш е и п о л у ч а ю о т э т о г о у д о в о л ь с т в и е » , — з а к л ю ч и л а п е в и ц а .

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».