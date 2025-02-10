Названы визуально старящие вещи в женском гардеробе

Стилист и эксперт модной платформы CSD Джорджио Аммирабиле назвал визуально старящие вещи в женском гардеробе. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

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В первую очередь специалист указал на кардиганы свободного кроя.

« И з - з а с в о е й б е с ф о р м е н н о с т и о н и п р и д а ю т о б р а з у н е р я ш л и в ы й в и д , з а с т а в л я я в а с в ы г л я д е т ь с т а р ш е с в о и х л е т » , — о б ъ я с н и л о н и п о с о в е т о в а л п р и с м о т р е т ь с я к п р и т а л е н н ы м и у к о р о ч е н н ы м м о д е л я м , к о т о р ы е м о ж н о н о с и т ь с д ж и н с а м и с в ы с о к о й п о с а д к о й .

Кроме того, по мнению эксперта, прибавить лишние годы могут туфли с круглым носом и блочным каблуком.

« В м е с т о н и х в ы б и р а й т е м ю л и с о с т р ы м н о с о м и л и и з я щ н ы е т у ф л и н а н е в ы с о к о м к а б л у к е . Н о е с л и в а м в а ж е н к о м ф о р т , т о м о к а с и н ы и л и б а л е т к и с т а н у т и д е а л ь н ы м в а р и а н т о м » , — о т м е т и л А м м и р а б и л е .

Помимо прочего, в данном списке оказались изношенные шерстяные перчатки. Так, собеседник портала предложил читателям обновить гардероб и приобрести перчатки из кожи, оформленные молниями или другими декоративными деталями.

В заключение Аммирабиле упомянул сандалии, которые часто носятся с носками.

« Э т о м о ж е т с м о т р е т ь с я м о д н о и в в а ш е м п р е д с т а в л е н и и б ы т ь и д е а л ь н ы м с о ч е т а н и е м к о м ф о р т а , н о н а д е л е э т о в ы г л я д и т н е р я ш л и в о » , — п о я с н и л о н .

В ноябре прошлого года стилистка Мария Шеди перечислила визуально старящие цвета в одежде.