Как выбрать сексуальный комплект нижнего белья на 14 февраля

Подборка самых красивых и сексуальных комплектов нижнего белья для 14 февраля. Как сделать вечер любимого незабываемым, читайте в материале Super.

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День святого Валентина и нижнее белье — понятия если не «однокоренные», то очень близкие по духу. 14 февраля — именно тот повод, когда стоит порадовать себя (и возлюбленного тоже) новым комплектом. Рассказываем, на какие тренды стоит обратить внимание.

Популярные цвета и материалы нижнего белья на 14 февраля

На вкус и цвет и белье разное. Но есть оттенки, посыл которых всегда предельно понятен. Так, красный пылает жгучей страстью. Черный наделяет девушку загадочной сексуальностью. А белый — это история про невинность и легкость. Для праздника это трио — беспроигрышный вариант. Впрочем, другие цвета тоже подойдут: например, вирусный бургунди, который только кажется приглушенным, а на деле выглядит максимально благородно.

Какой цвет вы бы ни выбрали для особого случая, главную роль все же играет фактура, ткань. Шелк и бархат смотрятся намного торжественнее хлопка и сатина. А вышивка, аппликация, сетка, цепочки и металлические элементы делают образ еще более сексуальным.

Нижнее белье может подчеркнуть достоинства вашего тела и скрыть его недостатки. Главное — подобрать правильные модели к собственному типу фигуры:

«Песочные часы» — наиболее пропорциональная фигура, которой подходят, по сути, любые модели;

«Яблоко» — у обладательниц этого типа фигуры, как правило, стройные ноги, пышный бюст, но талия не ярко выраженная, есть животик. А потому выбирайте утягивающие трусики и бюстгалтеры с хорошей поддержкой и широкими лямками;

«Груша» — когда у девушки узкие плечи и широкие бедра, бюстгалтер с пуш-апом и декором на чашках сделает грудь пышнее, а чтобы избежать акцента на бедрах, стоит отдать предпочтение однотонным трусикам-шортикам;

«Прямоугольник» — недостающие фигуре изгибы и объемы добавит лиф с пуш-апом и стринги, бразильяна либо с завышенной талией;

«Перевернутый треугольник» — речь идет о широких плечах и узких бедрах. Скорректировать пропорции можно увеличив бедра за счет трусиков с объемным декором. Верхнюю части тела, напротив, утяжелять нельзя: мягкие чашечки вроде бралеттов — идеальное решение.

Тренды нижнего белья на 2025 год

Всеобщее увлечение минимализмом ставит на пьедестал комфорт: именно поэтому девушки повсеместно отказываются от пуш-апа, косточек и формованных чашечек в пользу мягких «треугольников»-бралеттов. Что касается трусиков, то на первом плане модели с завышенной талией: они визуально удлиняют ноги. Лаконичное белье — монохромное и без декора — это тоже история про минимализм. И не стоит думать, что такие комплекты не выглядят сексуально: наденьте сверху прозрачную одежду и почувствуйте, как говорится, разницу!

Как бы то ни было, набирает популярность чувственная женственность, а потому кружево эффектно вернулось на фешн-арену на радость любительницам ажурного нижнего белья. Выбирайте тонкое невесомое шитье. А если не кружево, то обязательно сетка — легкая и воздушная: здесь возвращаемся к вышеупомянутому «прозрачному» тренду, который не мог не коснуться нижнего белья.

Сексуальное нижнее белье: как влияет на романтический вечер

Нижнее белье — это тайна, которую мужчины стремятся разгадать с особым рвением и запалом. В начале романтического вечера, скажем, за ужином, рисуют в воображении, что же на вас надето. Ожидание сюрприза обязательно подогреет атмосферу праздника. А в более интимной обстановке вы непременно заметите восторг в глазах возлюбленного: новый комплект дарит новизну ощущений. Выбирая его, вы можете руководствоваться вкусами своего партнера, но главное — в этом белье вы сами должны себя ощущать если не богиней, то королевой точно!