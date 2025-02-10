Макияж глаз – это не только про тени и стрелки. Обычное окрашивание ресниц тоже может либо подчеркнуть, либо изменить форму глаз.

Если наносить тушь только на кончики, взгляд может казаться удивленным, а глаза – более выпуклыми. Для тех, у кого есть нависшее веко, такой способ только усилит эффект, делая его визуально тяжелее.

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Чтобы взгляд стал более распахнутым и выразительным, стоит следовать простой технике.

Добавье немного бронзера на верхнее и нижнее веко, это поможет добавить глубину и скорректировать нависшее веко. Гелевым карандашом прокрасьте межресничный край – это сделает ресницы гуще. Тушь наносите в два этапа – сначала тщательно прокрашивая ресницы у корней, затем добавьте второй слой, акцентируя внимание на кончиках.

Подробнее о том, как делать такой макияж, рассказала в своем видео блогер @orlova_v12.