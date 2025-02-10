Какие предметы гардероба портят женскую фигуру

Выглядеть привлекательно и стильно хотят все, а вот удается это единицам. Речь не о стоимости одетых на нас вещей, а о том, как они сидят по фигуре, подчеркивают ли достоинства, как сочетаются между собой элементы образа. Стилист-имиджмейкер Светлана Шеберова перечислила одежду, которая даже идеальные формы способна исказить, напрочь убив женственность всего облика.

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Валенки и угги

Эта обувь продолжает позиционироваться как must have для суровых российских зим. Только вот сильных морозов в центральной части страны давно не бывает. А шлепать по городским тротуарам в стоптанных набухших от влаги уггах — особый вид пытки. Да и на ногах такие «черевички» смотрятся нелепо, грубовато. Эксперт предупреждает, что и походка с осанкой в подобной обуви будут неизбежно страдать.

Кстати, сапоги и ботинки на высокой платформе и неудобном каблуке тоже в «черном списке». Лучше отдать предпочтение более утонченным комфортным моделям, которые подчеркнут грациозность владелицы и визуально удлинят ноги.

Мультяшки и надписи

На маркетплейсах сегодня можно найти немало свитшотов, футболок и свитеров с «веселенькими» принтами в виде Микки Маусов, цыплят, котиков и других известных мультперсонажей. Носить их можно, но в пределах собственной квартиры. Ну или летом на дачном участке. В остальных случаях вещи с фантазийными рисунками нужно надевать очень избирательно, говорит стилист.

То же самое относится и к одежде с надписями на иностранном языке. Если вы не знаете, что именно написано у вас на груди, лучше в люди не выходите. Иначе рискуете попасть в неловкую ситуацию.

Оверсайз и обтягивающие вещи

Во всем нужно знать меру. Светлана Шеберова напоминает негласную формулу правильного образа — между телом и одеждой должен оставаться «воздух».

« Е с л и в е щ ь с и д и т к о м ф о р т н о , т о о н а с к р о е т н ю а н с ы и п о д ч е р к н е т д о с т о и н с т в а , а е с л и н е т — б у д у т в и д н ы в с е с к л а д к и и н е р о в н о с т и , а э т о п р я м о й п у т ь к а н т и ж е н с т в е н н о с т и » .

Джинсы-скинни, обтягивающие брюки, изделия из тонкого трикотажа допустимо носить только при идеальной точеной фигуре.

Другая крайность — оверсайз, начинает постепенно уходить из трендов. Но если все же хочется надеть свободную вещь, то лучше непременно сочетать ее с подчеркивающими фигуру нарядами.

Кашемир и шерсть

В зимнее время уютные джемперы, кардиганы, платья из шерсти вне конкуренции благодаря способности сохранять тепло и комфорт в колючие морозы. У этих вещей лишь один ощутимый недостаток. Всего за пару месяцев непрерывной носки на поверхности одежды образуются катышки, которые портят «товарный» вид и делают одежду, да и саму ее хозяйку неопрятной. Стилист рекомендует поскорее избавиться от испорченной от времени вещи, а не продолжать носить ее по привычке.

Карго

Совсем недавно джинсы и брюки карго носили как юные школьницы, так и дамы более взрослые и степенные. Их сочетали как с короткими топами, так и с жакетами, косухами, а также брутальной массивной обувью.

Однако теперь карго считаются одной из самых асексуальных вещей женского гардероба.

« Н а ж е н с к о й ф и г у р е о н и в ы г л я д я т г р у б о , у т я ж е л я ю т о б р а з и п о р т я т д а ж е и д е а л ь н ы е п р о п о р ц и и » , — п р е д о с т е р е г а е т э к с п е р т .

Коварный черный

Безусловно, черных вещей у стильных леди должно быть много: платьица, юбки, пальто, брюки, водолазки. Но надевать их все сразу, создавая условно модный «тотал блэк», все же не стоит. По крайней мере, если образ не продуман детально, лишен ярких элементов, а на лице девушки вместо эффектного макияжа почти полное его отсутствие — это провал. Вы будете напоминать не диву с обложки престижного глянца, а черную тень, которая отпугивает прохожих своей безликостью.