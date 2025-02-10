Цветные носки и чулки: как их носить весной

Цветные носки и чулки — яркий акцент в образе, который может сделать стиль более интересным и свежим. Весной, даже если она только-только началась, особенно хочется добавить красок, но важно, чтобы детали смотрелись уместно и гармонично. Вот несколько рекомендаций стилиста Маши Ведерниковой, как правильно сочетать такие аксессуары в повседневных и элегантных образах.

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Создавайте акцент, но не перегружайте образ

Если вы надеваете яркие носки или чулки, дайте им возможность выделяться.

« П у с т ь о д е ж д а б у д е т б о л е е н е й т р а л ь н о й — н а п р и м е р , н о с к и н а с ы щ е н н о г о с и н е г о ц в е т а п р е к р а с н о д о п о л н я т б е ж е в ы е б р ю к и и б е л ы е к е д ы , а б о р д о в ы е к о л г о т к и б у д у т э ф ф е к т н о с м о т р е т ь с я с с е р ы м и л и ч е р н ы м п а л ь т о » , — о б ъ я с н я е т э к с п е р т п о м о д е .

Поддерживайте цвет другими деталями

Цветные чулки или носки лучше всего выглядят, когда их оттенок повторяется в другом элементе образа — например, в сумке, шарфе или украшениях. Это помогает создать продуманный и гармоничный стиль. А может быть, вам по душе тотальный монохром? Это тоже может быть очень интересно.

Комбинируйте с обувью разного стиля

« В е с н о й м о ж н о с м е л о с о ч е т а т ь ц в е т н ы е н о с к и с л о ф е р а м и , к е д а м и , б а л е т к а м и и л и д а ж е б о с о н о ж к а м и . Н а п р и м е р , т о н к и е н о с о ч к и п а с т е л ь н о г о о т т е н к а с а ж у р н о й т е к с т у р о й с д е л а ю т о б р а з с т у ф л я м и б о л е е н е ж н ы м , а я р к и е н о с к и с м а с с и в н ы м и к р о с с о в к а м и д о б а в я т д е р з о с т и » , — с о в е т у е т с т и л и с т .

Играйте с прозрачными чулками

Цветные прозрачные или полупрозрачные колготки — тренд, который идеально вписывается в весенний гардероб. Они выглядят легкими, ненавязчивыми и при этом добавляют свежести в образ. Отлично смотрятся нежно-голубые, оливковые или розовые оттенки в сочетании с юбками и платьями.

Пробуйте неожиданные сочетания

Контрастные комбинации работают особенно интересно — например, желтые носки с фиолетовыми брюками или изумрудные чулки с карамельным платьем. Главное — соблюдать баланс: если акцент на цветных чулках, остальные вещи пусть будут спокойнее.

Используйте принты и текстуры

Не бойтесь узоров — горошек, полоски, цветочные мотивы или сетчатые чулки добавят в образ оригинальности. Но важно не смешивать слишком много сложных элементов, чтобы не перегрузить стиль.

Смело сочетайте с весенними нарядами

Цветные чулки и носки отлично дополняют легкие платья, плиссированные юбки, тренчи и укороченные брюки. Весной особенно эффектно смотрятся пастельные оттенки — лавандовый, мятный, персиковый, а также глубокие насыщенные цвета, такие как шоколад, бордовый, сапфировый или изумрудный.