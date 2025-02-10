Пять корейских трендов для ровной сияющей кожи

Корейская косметика завоевала мировую популярность не просто так — спасибо инновационным формулам, натуральным компонентам и высокому качеству продукции при доступной цене. Южнокорейские бренды постоянно внедряют новейшие разработки, включая ферментированные экстракты, многослойное увлажнение и средства с пробиотиками, что делает уход за кожей более эффективным. Большое внимание уделяется не только активным ингредиентам, но и текстурам, приятному аромату и удобству использования, что делает ритуал ухода за собой приятным процессом.

© unsplash

Еще одной причиной популярности корейской косметики является философия многоступенчатого ухода, позволяющая адаптировать косметические продукты под индивидуальные потребности кожи. Широкий ассортимент включает эссенции, сыворотки, патчи, ампулы и различные виды масок, что дает возможность комбинировать средства для достижения максимального эффекта. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой разбираемся в самых заметных К-трендах этого года.

Маски на ночь

Ночные маски из корейской косметики являются отличной альтернативой обычным сывороткам, так как они обеспечивают более глубокое и длительное увлажнение, работая в течение всей ночи, когда кожа наиболее восприимчива к восстановлению.

« В о т л и ч и е о т с ы в о р о т о к , к о т о р ы е б ы с т р о в п и т ы в а ю т с я и т р е б у ю т п о с л е д у ю щ е г о н а н е с е н и я к р е м а , н о ч н ы е м а с к и с о з д а ю т з а щ и т н ы й с л о й , п р е д о т в р а щ а я п о т е р ю в л а г и и у с и л и в а я д е й с т в и е а к т и в н ы х к о м п о н е н т о в . О н и ч а с т о с о д е р ж а т у с п о к а и в а ю щ и е и р е г е н е р и р у ю щ и е и н г р е д и е н т ы , т а к и е к а к ц е н т е л л а а з и а т с к а я , н и а ц и н а м и д , к е р а м и д ы и г и а л у р о н о в а я к и с л о т а , ч т о д е л а е т и х и д е а л ь н ы м и д л я и н т е н с и в н о г о у х о д а . К т о м у ж е , т а к и е м а с к и п р о с т ы в и с п о л ь з о в а н и и — и х н а н о с я т п е р е д с н о м б е з н е о б х о д и м о с т и с м ы в а т ь , ч т о э к о н о м и т в р е м я и д е л а е т у х о д з а к о ж е й м а к с и м а л ь н о у д о б н ы м » , — о б ъ я с н я е т в р а ч .

Процедуры PDRN

Процедуры с PDRN (полидезоксирибонуклеотидами) — это инъекционные и косметические методики, направленные на глубокое восстановление и омоложение кожи. PDRN представляют собой фрагменты ДНК, полученные из молок лосося, которые стимулируют регенерацию клеток, активируют выработку коллагена и эластина, а также улучшают микроциркуляцию. Да-да, это те самые уколы красоты, которые обожают Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон!

« Э т и п р о ц е д у р ы э ф ф е к т и в н ы д л я п о в ы ш е н и я у п р у г о с т и к о ж и , у м е н ь ш е н и я м о р щ и н , у с к о р е н н о г о з а ж и в л е н и я п о с л е п о в р е ж д е н и й ( н а п р и м е р , п и л и н г о в и л и л а з е р н ы х ш л и ф о в о к ) и б о р ь б ы с в о с п а л е н и я м и . О н и о с о б е н н о ц е н н ы д л я т е х , к т о х о ч е т д о б и т ь с я в ы р а ж е н н о г о а н т и в о з р а с т н о г о э ф ф е к т а б е з а г р е с с и в н ы х м е т о д о в , п о с к о л ь к у P D R N д е й с т в у е т м я г к о , н о д а е т н а к о п и т е л ь н ы й р е з у л ь т а т , у л у ч ш а я к а ч е с т в о к о ж и и з н у т р и » , — г о в о р и т к о с м е т о л о г .

Зеркальная кожа

В этом году все перестанут говорить о стеклянной коже, в моде — «зеркальная кожа». Хотя оба способа направлены на достижение безупречного, гладкого и чистого цвета лица, зеркальная кожа расширяет границы, делая акцент на интенсивном отражении, зеркальном сиянии. Добейтесь такого эффекта с помощью тонеров и эссенций, которые сочетают отшелушивание с достаточным увлажнением — часто они сочетают в составе жирные кислоты, гиалуроновую кислоту, зеленый чай и центеллу азиатскую.

Спикулы

Это крошечные игольчатые структуры, полученные из морских губок, которые помогают отшелушивать кожу и создавать в ней микроканалы (что напоминает микронидлинг), чтобы другие ингредиенты могли проникать глубже.

« З н а м е н и т ы е м а з и с б о д я г о й о б л а д а ю т п о х о ж и м э ф ф е к т о м , н о с е й ч а с э т и с р е д с т в а в ы х о д я т н а н о в ы й у р о в е н ь » , — г о в о р и т д о к т о р .

Патчи с гидролизованным коллагеном

Влияние коллагена на кожу хорошо известно: это белок естественного происхождения, который обеспечивает структурную поддержку кожи. Повышение уровня коллагена может улучшить эластичность кожи, уменьшить морщины и сделать цвет лица более молодым.