Пять К-трендов в бьюти-индустрии для ровной сияющей кожи

Корейская косметика завоевала мировую популярность не просто так — спасибо инновационным формулам, натуральным компонентам и высокому качеству продукции при доступной цене. Южнокорейские бренды постоянно внедряют новейшие разработки, включая ферментированные экстракты, многослойное увлажнение и средства с пробиотиками, что делает уход за кожей более эффективным. Большое внимание уделяется не только активным ингредиентам, но и текстурам, приятному аромату и удобству использования, что делает ритуал ухода за собой приятным процессом.

Пять корейских трендов для ровной сияющей кожи
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Еще одной причиной популярности корейской косметики является философия многоступенчатого ухода, позволяющая адаптировать косметические продукты под индивидуальные потребности кожи. Широкий ассортимент включает эссенции, сыворотки, патчи, ампулы и различные виды масок, что дает возможность комбинировать средства для достижения максимального эффекта. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой разбираемся в самых заметных К-трендах этого года.

Маски на ночь

Ночные маски из корейской косметики являются отличной альтернативой обычным сывороткам, так как они обеспечивают более глубокое и длительное увлажнение, работая в течение всей ночи, когда кожа наиболее восприимчива к восстановлению.

«В отличие от сывороток, которые быстро впитываются и требуют последующего нанесения крема, ночные маски создают защитный слой, предотвращая потерю влаги и усиливая действие активных компонентов. Они часто содержат успокаивающие и регенерирующие ингредиенты, такие как центелла азиатская, ниацинамид, керамиды и гиалуроновая кислота, что делает их идеальными для интенсивного ухода. К тому же, такие маски просты в использовании их наносят перед сном без необходимости смывать, что экономит время и делает уход за кожей максимально удобным», объясняет врач.

Процедуры PDRN

Процедуры с PDRN (полидезоксирибонуклеотидами) — это инъекционные и косметические методики, направленные на глубокое восстановление и омоложение кожи. PDRN представляют собой фрагменты ДНК, полученные из молок лосося, которые стимулируют регенерацию клеток, активируют выработку коллагена и эластина, а также улучшают микроциркуляцию. Да-да, это те самые уколы красоты, которые обожают Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон!

«Эти процедуры эффективны для повышения упругости кожи, уменьшения морщин, ускоренного заживления после повреждений (например, пилингов или лазерных шлифовок) и борьбы с воспалениями. Они особенно ценны для тех, кто хочет добиться выраженного антивозрастного эффекта без агрессивных методов, поскольку PDRN действует мягко, но дает накопительный результат, улучшая качество кожи изнутри», говорит косметолог.

Зеркальная кожа

В этом году все перестанут говорить о стеклянной коже, в моде — «зеркальная кожа». Хотя оба способа направлены на достижение безупречного, гладкого и чистого цвета лица, зеркальная кожа расширяет границы, делая акцент на интенсивном отражении, зеркальном сиянии. Добейтесь такого эффекта с помощью тонеров и эссенций, которые сочетают отшелушивание с достаточным увлажнением — часто они сочетают в составе жирные кислоты, гиалуроновую кислоту, зеленый чай и центеллу азиатскую.

Спикулы

Это крошечные игольчатые структуры, полученные из морских губок, которые помогают отшелушивать кожу и создавать в ней микроканалы (что напоминает микронидлинг), чтобы другие ингредиенты могли проникать глубже.

«Знаменитые мази с бодягой обладают похожим эффектом, но сейчас эти средства выходят на новый уровень», говорит доктор.

Патчи с гидролизованным коллагеном

Влияние коллагена на кожу хорошо известно: это белок естественного происхождения, который обеспечивает структурную поддержку кожи. Повышение уровня коллагена может улучшить эластичность кожи, уменьшить морщины и сделать цвет лица более молодым.

Тренды
Ким Кардашьян
Дженнифер Энистон