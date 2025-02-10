Пять корейских трендов для ровной сияющей кожи

Пять К-трендов в бьюти-индустрии для ровной сияющей кожи
Корейская косметика завоевала мировую популярность не просто так — спасибо инновационным формулам, натуральным компонентам и высокому качеству продукции при доступной цене. Южнокорейские бренды постоянно внедряют новейшие разработки, включая ферментированные экстракты, многослойное увлажнение и средства с пробиотиками, что делает уход за кожей более эффективным. Большое внимание уделяется не только активным ингредиентам, но и текстурам, приятному аромату и удобству использования, что делает ритуал ухода за собой приятным процессом.
Еще одной причиной популярности корейской косметики является философия многоступенчатого ухода, позволяющая адаптировать косметические продукты под индивидуальные потребности кожи. Широкий ассортимент включает эссенции, сыворотки, патчи, ампулы и различные виды масок, что дает возможность комбинировать средства для достижения максимального эффекта. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой разбираемся в самых заметных К-трендах этого года.
Маски на ночь
Ночные маски из корейской косметики являются отличной альтернативой обычным сывороткам, так как они обеспечивают более глубокое и длительное увлажнение, работая в течение всей ночи, когда кожа наиболее восприимчива к восстановлению.
«В отличие от сывороток, которые быстро впитываются и требуют последующего нанесения крема, ночные маски создают защитный слой, предотвращая потерю влаги и усиливая действие активных компонентов. Они часто содержат успокаивающие и регенерирующие ингредиенты, такие как центелла азиатская, ниацинамид, керамиды и гиалуроновая кислота, что делает их идеальными для интенсивного ухода. К тому же, такие маски просты в использовании — их наносят перед сном без необходимости смывать, что экономит время и делает уход за кожей максимально удобным», — объясняет врач.
Процедуры PDRN
Процедуры с PDRN (полидезоксирибонуклеотидами) — это инъекционные и косметические методики, направленные на глубокое восстановление и омоложение кожи. PDRN представляют собой фрагменты ДНК, полученные из молок лосося, которые стимулируют регенерацию клеток, активируют выработку коллагена и эластина, а также улучшают микроциркуляцию. Да-да, это те самые уколы красоты, которые обожают Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон!
«Эти процедуры эффективны для повышения упругости кожи, уменьшения морщин, ускоренного заживления после повреждений (например, пилингов или лазерных шлифовок) и борьбы с воспалениями. Они особенно ценны для тех, кто хочет добиться выраженного антивозрастного эффекта без агрессивных методов, поскольку PDRN действует мягко, но дает накопительный результат, улучшая качество кожи изнутри», — говорит косметолог.
Зеркальная кожа
В этом году все перестанут говорить о стеклянной коже, в моде — «зеркальная кожа». Хотя оба способа направлены на достижение безупречного, гладкого и чистого цвета лица, зеркальная кожа расширяет границы, делая акцент на интенсивном отражении, зеркальном сиянии. Добейтесь такого эффекта с помощью тонеров и эссенций, которые сочетают отшелушивание с достаточным увлажнением — часто они сочетают в составе жирные кислоты, гиалуроновую кислоту, зеленый чай и центеллу азиатскую.
Спикулы
Это крошечные игольчатые структуры, полученные из морских губок, которые помогают отшелушивать кожу и создавать в ней микроканалы (что напоминает микронидлинг), чтобы другие ингредиенты могли проникать глубже.
«Знаменитые мази с бодягой обладают похожим эффектом, но сейчас эти средства выходят на новый уровень», — говорит доктор.
Патчи с гидролизованным коллагеном
Влияние коллагена на кожу хорошо известно: это белок естественного происхождения, который обеспечивает структурную поддержку кожи. Повышение уровня коллагена может улучшить эластичность кожи, уменьшить морщины и сделать цвет лица более молодым.