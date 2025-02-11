Караулова ответила на вопрос о пластических операциях

Певица Юлианна Караулова ответила, какие бьюти-процедуры делала и как относится к пластической хирургии. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

По словам артистки, она не спешит прибегать к пластике и другим вмешательствам в свою внешность, однако не видит ничего плохого в уколах ботокса. Даже считает их иногда необходимыми в малых количествах.

« С д е л а л а б о т о к с г д е - т о в 3 3 . П л а с т и к у н е д е л а л а . Е с т ь м о м е н т ы , к о т о р ы е я б ы п о п р а в и л а , н о я т р у с и х а . Д а я и т а к к р а с и в а я ! С н ю а н с а м и , н о и т а к п о й д е т . К р а с о т а в е д ь в г л а з а х с м о т р я щ е г о . Е с л и о щ у щ а е ш ь с е б я к р а с и в о й , д р у г и е т е б я т а к и в и д я т » , — п р и з н а л а с ь Караулова.

Ранее стало известно, что Караулова пожалела об одном изменении внешности.