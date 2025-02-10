Телеведущая Дана Борисова показала, как изменилось ее лицо после пластики. Звезда «Армейского магазина» опубликовала в соцсетях селфи, не используя фильтры.

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Артистке в августе 2024 года сделали лифтинг лба и висков, изменили форму глаз и провели нижнюю блефаропластику. Борисова признавалась, что очень довольна результатом и благодарна врачу, который ее преобразил. Телеведущая объясняла, что прибегла к хирургическому вмешательству, поскольку обычная косметология не помогала. По словам знаменитости, ей не нравились брови, которые сползли с возрастом, и она «напоминала уже Брежнева». «Уколы красоты» не решали проблему, поэтому звезда обратилась за помощью к хирургу.

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У знаменитости есть 17-летняя дочь. В июле Полина сделала «углы Джоли» у косметолога. Борисова рассказывала, что сама отвела подростка к своему знакомому специалисту. По словам знаменитости, ее дочь преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства.

Телеведущая также говорила, что на совершеннолетие хочет подарить дочери ринопластику, чтобы исправить нос, который она унаследовала от своего отца бизнесмена Максима Аксенова. Звезда подчеркивала, что дает Полине много свободы, пытаясь компенсировать свое отсутствие в ее жизни. Телеведущая не запрещает подростку экспериментировать с внешностью, поскольку они предварительно все обсуждают, и девушка ничего не делает «за спиной» матери.