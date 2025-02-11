Какой гаджет поможет избавиться от морщин

LED-маски стали хитом в индустрии красоты, обещая сияющую кожу без морщин и акне. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как работает этот девайс и как правильно использовать его для достижения нужного эффекта.

© Газета.Ru

Фототерапия — далеко не новое направление в медицине. Более века она применяется для лечения сезонных расстройств настроения и депрессии, имитируя солнечный свет.

Способность кожи поглощать свет определенной длины волны объясняется наличием в ней хромофоров — веществ, поглощающих и перерабатывающих световую энергию. Например, меланин защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, а гемоглобин влияет на цвет кожи, поглощая свет в видимом спектре.

LED-маски — это устройства для домашней фототерапии кожи лица. Они излучают свет в видимом спектре (красный, синий, зеленый), каждый из которых обладает определенными терапевтическими свойствами. Красный свет (650–950 нм) является основным режимом в LED-масках, поскольку стимулирует работу фибробластов — клеток, отвечающих за выработку коллагена и регенерацию кожи. Этот эффект связан с воздействием на митохондрии, которые при поглощении света активируют процесс синтеза АТФ — источника энергии для клеток. В результате ускоряется заживление тканей и улучшается эластичность кожи.

Другие спектры света также оказывают заметное воздействие. Зеленый свет уменьшает пигментацию и помогает при сосудистых проблемах, синий обладает противомикробным эффектом и эффективно борется с акне, фиолетовый тоже уничтожает бактерии, но при чрезмерном применении может вызывать фотостарение.

« О п т и м а л ь н ы й р е ж и м и с п о л ь з о в а н и я L E D - м а с к и — 2 – 3 р а з а в н е д е л ю п о 1 0 – 3 0 м и н у т . В п е р в ы е 4 – 6 н е д е л ь ч а с т о т у м о ж н о у в е л и ч и т ь д о е ж е д н е в н о г о п р и м е н е н и я , а з а т е м п е р е й т и в п о д д е р ж и в а ю щ и й р е ж и м . О д н а к о в а ж н о п о м н и т ь , ч т о э ф ф е к т н е п о я в л я е т с я м г н о в е н н о — р е г у л я р н о с т ь и г р а е т к л ю ч е в у ю р о л ь » , — с о о б щ и л а Н и н а Л ю б и м о в а , с т а р ш и й п р е п о д а в а т е л ь к а ф е д р ы « О б щ а я ф и з и к а » П е р м с к о г о П о л и т е х а .

По мнению ученых, LED-маски могут быть полезным инструментом для ухода за кожей, но их применение требует осознанного подхода. Важно правильно подбирать спектр, соблюдать режим использования и не заменять безопасные методы фототерапии потенциально вредными процедурами.