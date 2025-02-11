«Это перебор». Фитнес-модель обругали в Сети за чрезмерно большую грудь

Британская фитнес-модель Тэмми Хемброу показала результат пластики груди на фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя телезвезда позировала в мини-платье розового цвета, демонстрируя новые импланты в груди. Знаменитость также надела туфли на каблуках с аппликацией в виде цветка, а в руках она держала сумку люксового бренда Chanel.

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Подписчики обругали инфлюэнсера в комментариях за чрезмерно большую грудь.

« О н а б у к в а л ь н о в ы в а л и в а е т с я » , « Г р у д ь н е д о л ж н а в ы в а л и в а т ь с я и з в е щ е й ! » , « Э т о п е р е б о р » , « З а ч е м т а к о г о л я т ь с я ? » , « П о с л е о п е р а ц и и г р у д ь с т а л а с л и ш к о м б о л ь ш о й » , — в ы с к а з ы в а л и с ь м н о г о ч и с л е н н ы е ф а н а т ы .

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