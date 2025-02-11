Шесть трендов пластической хирургии в 2025 году

Эстетическая медицина с каждым годом развивается и становится более доступной и осознанной. Пластический хирург Александр Катков рассказал «Вечерней Москве», какие методики и направления станут особенно популярными в 2025 году.

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Изменения без видимых вмешательств

Опытные пластические хирурги и осознанные пациенты в 2025 году делают ставку на хороший эстетический вкус, яркие изменения без видимых следов вмешательства, омоложение без потери индивидуальных черт и с учетом анатомии. Канули в лету бюсты, напоминающие шары для боулинга, неестественно пухлые губы и вздернутые брови, нарочито заостренные скулы и подбородки. Современная эстетическая медицина предполагает не кардинальные изменения, а грамотный уход и эффект anti-age для сохранения привлекательности и уверенности в себе.

Современный подход

Бьюти-индустрия постоянно развивается, обновляя техники, позволяющие использовать более щадящие инновационные методики, делая процесс вмешательства комфортным. Если несколько лет назад многих от похода к пластическому хирургу останавливал страх боли и долгого реабилитационного периода, то сегодня малоинвазивные методики позволяют минимизировать дискомфорт, а пациенты достаточно быстро восстанавливаются и возвращаются к привычному образу жизни.

Например, на смену фейслифтингу с большой травматизацией тканей и реабилитацией в месяц пришел спейслифтинг, дающий естественный и пролонгированный эффект без натянутости кожи, с минимальными разрезами и более быстрым восстановлением. Что касается ринопластики, то вместо агрессивных техник с использованием долота сегодня применяются бескровные методики, где риск осложнений минимален. Один из актуальных методов с помощью ультразвукового пьезотома позволяет воздействовать на твердые ткани специальными насадками. Аппарат помогает хирургу воздействовать точечно на кости и не трогать мягкие ткани, сосуды, кожу и нервные окончания. Пациенту гарантированы мягкий и деликатный подход, безопасность, комфорт.

Гораздо большие возможности в пластике открылись благодаря эндоскопической технике. Через мини-разрезы хирург при помощи оптической техники видит анатомические структуры и проводит операцию максимально точно и корректно. Процесс бескровный, а восстановление занимает не больше полутора недель. Использование эндоскопов позволяет улучшить зону лба, висков, средней зоны лица.

Бьютификация

Не всегда изменения внешности и омоложение предполагают серьезное хирургическое вмешательство. Часто на консультации пластический хирург рекомендует начать с курса омолаживающих методик. Бьютификация предполагает индивидуальный план лечения и деликатную работу с мягкими тканями. Комбинирование разных методик приводит к естественному результату — свежему и помолодевшему лицу.

Как правило, в план включаются эндоскопические методики и трансконъюктивальный метод (незаметный шов). Пациентка может расстаться с нависшими бровями, ненужными морщинами на лбу, «плоскими» щеками, кругами под глазами. Комплекс может быть точечным или расширенным, помогая эффектно преобразиться.

Акцент на шею

Старение мышцы платизмы безжалостно — с годами она ослабевает, растягивается, теряет тонус. В результате появляются дряблость, второй или третий подбородок. Глубокая пластика шеи становится более заметной и популярной, так как удается сделать четкими линии шеи и подбородка, избавиться от морщин и провисаний. Пациент визуально становится моложе на несколько лет, а самое главное — эффект не только заметный, но и длительный.

Пластика «Один наркоз»

Комбинирование разных методик — еще одно рациональное и популярное современное решение. Это позволяет экономить время, финансы, бережнее относиться к своему здоровью. На предварительной консультации хирург подсказывает, как достичь сбалансированного результата в области лица и тела. При этом за один наркоз, один подготовительный и реабилитационный этап решаются все намеченные вопросы. Но чтобы получить желаемый эффект, очень важно не бежать в ближайший салон за сомнительными «бьюти-новинками», а доверять свое тело, лицо и здоровье проверенным клиникам и квалифицированным врачам.