Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Isabel Marant. Снимки опубликованы на сайте The Sun.

51-летняя самая красивая женщина в мире позировала перед фотографом в черном наряде, который включал в себя ультракороткие кожаные шорты, прозрачный топ и куртку. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя просвечивающуюся сквозь ткань голую грудь.

В качестве обуви стилисты подобрали ей гладиаторские сандалии. Вдобавок манекенщице сделали укладку с распущенными волосами и мейкап.

В январе папарацци заметили Мосс без косметики. Свой образ она дополнила красным шарфом, кольцами и браслетом.