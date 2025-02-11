У женщин стала популярной подтяжка лобка

Подтяжка лобка стала новым трендом интимного преображения у женщин, считает британский пластический хирург Омар Тилло. Как проводится эта операция, и почему она пользуется спросом, врач рассказал изданию Metro.

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По словам хирурга, процедура называется монопластика и чаще всего ее проводят одновременно с подтяжкой живота. Тилло объяснил, что, чтобы визуально уменьшить лобок, во время операции врач делает небольшой надрез по линии бикини, а затем удаляет излишки кожи и жира над лобковой костью.

Врач отмечает, что эта операция в основном пользуется спросом у женщин, которым не нравится, как зона выглядит в облегающей одежде.

« Н е к о т о р ы е и с п ы т ы в а ю т д и с к о м ф о р т и л и р а з д р а ж е н и е и з - з а и з б ы т к а т к а н е й , о с о б е н н о в о в р е м я ф и з и ч е с к о й а к т и в н о с т и . Д р у г и е с ч и т а ю т , ч т о в н е ш н и й в и д л о б к а н е п р о п о р ц и о н а л е н и х о б щ е м у о б л и к у т е л а » , — р а с с к а з а л Т и л л о .

Хирург добавил, что монопластика, как и любая хирургическая операция, имеет внушительный список рисков. В первую очередь, это аллергическая реакция на анестезию, кровотечение и инфекции в постоперационный период. Коме того, в дальнейшем может появиться рубцевание тканей, асимметрия и изменение чувствительности в зоне проведения операции.

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