Пластический хирург объяснил резкие перемены во внешности Тома Круза, которые обсуждает весь интернет
«Супербоул-2025» запомнится публике не сколько выступлением Кендрика Ламара, сколько одним из рекламных роликов, в котором принял участие Том Круз. 62-летнего актера узнали не сразу — уж больно гладким и вытянутым было его лицо. Пошли слухи, что в преддверии съемок новой части фильма «Миссия невыполнима» актер решился на «улучшайзинг».
И да, говорят пластические хирурги Daily Mail, Том явно был в кабинете косметолога. Специалисты разглядели филлер в щеках, ботокс, который заморозил мышцы, и признаки лазерной рефракции кожи, что делает ее более гладкой. А вот инвазивных процедур Круз, по мнению пластического хирурга Гуарава Бхарти, не делал. Вокруг нижней челюсти кожа провисает естественно.
«Думаю, самое главное, что можно сказать о Томе Крузе, это то, что он "хорошо" стареет», — отметил эксперт.
Изменения в лице также могут быть связаны с колебанием веса. Если Том готовится к съемкам, то наверняка стал усерднее тренироваться.
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