Пластический хирург объяснил резкие перемены во внешности Тома Круза

«Супербоул-2025» запомнится публике не сколько выступлением Кендрика Ламара, сколько одним из рекламных роликов, в котором принял участие Том Круз. 62-летнего актера узнали не сразу — уж больно гладким и вытянутым было его лицо. Пошли слухи, что в преддверии съемок новой части фильма «Миссия невыполнима» актер решился на «улучшайзинг».

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И да, говорят пластические хирурги Daily Mail, Том явно был в кабинете косметолога. Специалисты разглядели филлер в щеках, ботокс, который заморозил мышцы, и признаки лазерной рефракции кожи, что делает ее более гладкой. А вот инвазивных процедур Круз, по мнению пластического хирурга Гуарава Бхарти, не делал. Вокруг нижней челюсти кожа провисает естественно.

« Д у м а ю , с а м о е г л а в н о е , ч т о м о ж н о с к а з а т ь о Т о м е К р у з е , э т о т о , ч т о о н " х о р о ш о " с т а р е е т » , — о т м е т и л э к с п е р т .

Изменения в лице также могут быть связаны с колебанием веса. Если Том готовится к съемкам, то наверняка стал усерднее тренироваться.

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