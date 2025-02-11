Мать обожгла щеку дочери поцелуем из-за блеска для губ

Помощница врача Сара Дэвис из Брайтона, Англия, оставила ожог на щеке дочери после поцелуя из-за косметического средства. Об этом сообщает The Sun.

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41-летняя медработница рассказала, что захотела увеличить губы и накрасилась блеском Too Faced Lip Injection Maximum Plump Extra Strength с данным эффектом. Спустя два часа она поцеловала девочку на прощание, перед тем как отвезти ее на встречу с друзьями. Мать сразу заметила красное пятно, появившееся на щеке ребенка, омыла кожу водой и обратилась в аптеку, где ей посоветовали использовать «Судокрем» и антигистаминные препараты. В результате девочке удалось избежать серьезных последствий.

« Ч е р е з м и н у т у п о с л е п о ц е л у я щ е к а д о ч к и с т а л г о р я ч е й н а о щ у п ь и н а ч а л о с ь ж ж е н и е . Я н е б ы л а у в е р е н а , п о я в я т с я л и в о л д ы р и . Е с л и б ы э т о б ы л н о в о р о ж д е н н ы й р е б е н о к , э т о б ы л о б ы у ж а с н о » , — у к а з а л а б р и т а н к а .

Женщина отметила, что приобрела данное косметическое средство с перцем в составе на Рождество. По ее словам, она не видела предупреждения об опасности блеска для детей, поскольку выбросила упаковку. Однако Дэвис заявила, что на сайте Too Faced и других подобных товаров должны быть более явные и четкие обозначения о вреде, который блеск может нанести детям.

« Х о т я б о л ь ш и н с т в о к л и е н т о в и с п о л ь з у ю т э т о т п р о д у к т б е з к а к и х - л и б о п р о б л е м , ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к о ж и у к а ж д о г о ч е л о в е к а р а з н а я . П о э т о м у м ы р е к о м е н д у е м в а м о б с у д и т ь п р и м е н е н и е б л е с к а д л я г у б L i p I n j e c t i o n и е г о и н г р е д и е н т ы с в а ш и м л е ч а щ и м в р а ч о м , ч т о б ы о п р е д е л и т ь , п о д х о д и т л и о н в а м » , — п о я с н и л и п р е д с т а в и т е л и к о м п а н и и T o o F a c e d .

В апреле 2023 года сообщалось, что блогерша с никнеймом @mazza.h захотела удалить волосы с лица к своему дню рождения и осталась с ожогом в виде усов.