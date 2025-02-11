Названы главные ошибки во время шопинга

Одной из главных ошибок во время шопинга является отсутствие четкого плана. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Ксения Куценко.

© Газета.Ru

По ее словам, перед покупками важно проанализировать свой гардероб и составить шопинг-лист. В него нужно включить необходимые вещи, которые будут сочетаться с уже имеющимися вещами и помогут создать новые образы. Кроме того, к ошибкам эксперт отнесла привычку смотреть на себя в новой одежде только в примерочной.

« М а л е н ь к и е к а б и н к и о ч е н ь о г р а н и ч и в а ю т д в и ж е н и е , к т о м у ж е б о л ь ш и н с т в о и з н и х н е м о г у т в ы д е л и т ь с я х о р о ш и м о с в е щ е н и е м . П о э т о м у с о в е т у ю в ы х о д и т ь в о б н о в к е в з а л , г д е б о л ь ш е м е с т а и о б ы ч н о л у ч ш е с в е т . М о ж н о б у д е т п о с м о т р е т ь н а с е б я с р а з н ы х р а к у р с о в и п р а в и л ь н о о ц е н и т ь ц в е т и п о с а д к у » , — о т м е т и л а К у ц е н к о .

Стилист также не советует ограничиваться только своим размером и примерять несколько, чтобы выбрать тот вариант, который сядет идеально.

В АТОР до этого рассказали, что россияне за последние два года стали чаще выезжать на шопинг за границу. Одним из самых востребованных направлений является Азербайджан. Сегодня в Баку наблюдается бум дизайнерской одежды местных брендов. Кроме того, там открыты магазины Zara, Mango, Massimo Dutti и других марок, ушедших из России.