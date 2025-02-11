Блогерша показала последствия инъекции ботокса

Английская блогерша Зои Эллен Рэй показала последствия инъекции ботокса со словами «почему я?». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем более 342 тысяч подписчиков.

28-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном спортивном костюме и солнцезащитных очках. Она рассказала, что делала уколы указанного препарата примерно шесть раз, чтобы избавиться от морщин на лице.

Однако после последней инъекции девушка столкнулась с неприятным побочным эффектом. Так, она сняла очки и продемонстрировала, что у нее перестало подниматься веко на одном из глаз. Рэй также отметила, что птоз остается у нее в течение восьми дней и она уехала к матери, чтобы не контактировать с окружающими.

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« М о й г л а з н е о т к р ы в а е т с я , в е к о о п у щ е н о , и я н е х о ч у п о я в л я т ь с я н а л ю д я х . Д у м а ю , э т о п р о й д е т ч е р е з д в е - т р и н е д е л и , н о , р е б я т а , п о ч е м у и м е н н о я ? » — о б р а т и л а с ь к п о д п и с ч и к а м а в т о р п о с т а .

В декабре сообщалось, что блогерша Ауджа Смит вколола ботокс и осталась с перекошенным лицом.