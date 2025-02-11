Популярную ведущую из-за туфель сравнили с ежом Соником в Сети

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна показала новое фото, и ее сравнили с Ежом Соником в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.

61-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в наряде, который состоял из синей юбки солнце ниже колена и голубой кофты с крупными пуговицами. Также она надела белые туфли с задранными носами на массивной платформе и каблуках бренда Marc Jacobs. Звезда отметила, что впервые посетила показ указанной марки в Нью-Йорке, США.

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Подписчики оценили внешний вид Ринны в комментариях.

Я т е б я и с к р е н н е л ю б л ю , т ы п р е к р а с н а , н о я н е п о н и м а ю т а к о й м о д ы » , « З в о н и л Е ж С о н и к [ г л а в н ы й п е р с о н а ж с е р и и в и д е о и г р S o n i c t h e H e d g e h o g к о м п а н и и S e g a ] , п р о с и л в е р н у т ь с в о й н а р я д » , « Э т о Е ж С о н и к ? » , « Д и з а й н е р с к а я э т о о б у в ь и л и н е т , о н а в ы г л я д и т о т в р а т и т е л ь н о » , « В ы г л я д и т о ч е н ь н е у д о б н о » , « Э т о п р о с т о с м е ш н о » , — з а я в и л и ю з е р ы .

В декабре 2024 года Лиза Ринна также показала фанатам архивное обнаженное фото.