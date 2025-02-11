Какие вещи не стоит носить невысоким девушкам

Вещи длины миди, широкие ремни и обувь с круглыми и квадратными носами стоит убрать из гардероба девушкам невысокого роста. Об этом Москве 24 рассказала стилист Камилла Шигабутдинова.

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По ее словам, если хочется казаться выше, нужно быть очень осторожными с модной сейчас мешковатой одеждой.

" Н е о б я з а т е л ь н о с о в с е м о т к а з ы в а т ь с я о т о в е р с а й з , о д н а к о п е р е б а р щ и в а т ь с т а к и м и в е щ а м и н е с т о и т . М о ж н о н а д е т ь к а к у ю - т о о д н у о б ъ е м н у ю д е т а л ь , н а п р и м е р ф у т б о л к у , и к р а с и в о з а п р а в и т ь е е в н е с л и ш к о м б о л ь ш и е и д л и н н ы е д ж и н с ы и л и ш т а н ы " , – п о я с н и л а э к с п е р т .

А еще надо учитывать, что длина миди визуально уменьшает рост, так как "отрезает" длину ног. Поэтому лучший вариант для невысоких – длина макси, отметила Шигабутдинова.

" Т а к ж е с о в е т у ю н е в ы с о к и м д е в у ш к а м у б р а т ь и з г а р д е р о б а ш и р о к и е р е м н и , п о т о м у ч т о о н и в и з у а л ь н о д е л я т т е л о п о п о л а м и з а к р ы в а ю т т а л и ю – и з - з а э т о г о ф и г у р а к а ж е т с я м е н ь ш е . Т а к ч т о л у ч ш е в ы б и р а т ь т о н к и е р е м е ш к и – о н и б у д у т с м о т р е т ь с я г а р м о н и ч н о " .

Особое внимание надо обращать и на принты. Горизонтальные полосы способны визуально уменьшать рост, а вот вертикальные, наоборот, удлиняют силуэт, считает стилист.

Кроме того, невысоким девушкам не стоит выбирать крупные аксессуары. Лучше использовать аккуратные, нежные, небольшие украшения.

" Э т о к а с а е т с я и с у м о к : ч е м о н и б о л ь ш е , т е м к о р о ч е к а ж е т с я р о с т . П о э т о м у с о в е т у ю в ы б и р а т ь а к к у р а т н ы е с у м о ч к и и л и к л а т ч и " , – п о д ч е р к н у л а Ш и г а б у т д и н о в а .

Также невысоким не стоит выбирать обувь с круглым и квадратным носом. Более выигрышно будут смотреться модели с заостренным: они сделают ноги визуально длиннее, заключила стилист.

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