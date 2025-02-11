Юра Борисов стал лицом лимитированной коллекции Finn Flare

Бренд Finn Flare выпустил лимитированную спортивную коллекцию Retro Sport, приуроченную к своему 60-летнему юбилею. Ее представили российские актеры — Юра Борисов и его супруга Анна Шевчук. Съемки кампании проходили под их креативным руководством.

© Sostav.ru

Как рассказали Sostav в компании, коллекция вдохновлена архивными моделями бренда 70-х и 80-х годов — яркой эпохи диско, Олимпиады-1972 в Японии и в 1980-м в Москве, расцветом массовой моды и одежды в стиле унисекс.

Retro Sport включает 19 элементов (9 — для женщин и 10 — для мужчин), среди которых — спортивные костюмы, футболки и шорты. Спортивные костюмы — основа коллекции, они созданы по оригинальным прототипам 70-x годов.

Кроме того, к юбилею Finn Flare зарегистрировала свой исторический логотип с силуэтами двух чаек. Эмблема представлена на изделиях коллекции Весна'25 и моделях ретрокапсулы.

« Э т а з н а к о в а я к а п с у л а н а п о м и н а е т о н е р а з р ы в н о й с в я з и п о к о л е н и й и о т о м , ч т о и с е г о д н я о с т а е т с я г л а в н ы м в Д Н К б р е н д а : л ю б о в ь к с п о р т у и с т р а с т ь к с п о р т и в н о м у с т и л ю » , — п о я с н и л и в к о м п а н и и .

Там добавили, что все предметы коллекции «гармонично дополняют друг друга», их можно использовать как готовые комплекты или по отдельности добавлять в качестве ярких акцентов в повседневные образы.