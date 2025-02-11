Анна Невская рассказала, как она следит за фигурой

Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» актриса Анна Невская рассказала «Леди Mail», что оставаться стройной ей помогают любовь к спорту и средиземноморская диета. Она посоветовала женщинам ничего не запрещать себе и «прислушиваться к своему организму».

Е щ е н е с к о л ь к о л е т н а з а д в ы б р а л а д л я с е б я с р е д и з е м н о м о р с к у ю д и е т у и п р и д е р ж и в а ю с ь е й , о т д а в а я п р е д п о ч т е н и е б о л ь ш о м у к о л и ч е с т в у о в о щ е й , с а л а т о в и з е л е н и , а т а к ж е р ы б е и п т и ц е к а к и с т о ч н и к у б е л к а . Е м н е б о л ь ш и м и п о р ц и я м и , — р а с с к а з а л а Невская.

Артистка отслеживает свой вес и регулярно занимается спортом. По признаниям Невской, она обожает тренировки, потому что они не только помогают поддерживать себя в форме, но и улучшают настроение.

Актриса Елена Валюшкина ранее рассказала, что она похудела благодаря подсчету калорий. Следить за фигурой ей помогают плавание, массаж и зарядка.