Анна Невская рассказала, как она следит за фигурой

Звезда «Кто в доме хозяин?» раскрыла, как она следит за фигурой
Звезда сериала «Кто в доме хозяин?» актриса Анна Невская рассказала «Леди Mail», что оставаться стройной ей помогают любовь к спорту и средиземноморская диета. Она посоветовала женщинам ничего не запрещать себе и «прислушиваться к своему организму».
Еще несколько лет назад выбрала для себя средиземноморскую диету и придерживаюсь ей, отдавая предпочтение большому количеству овощей, салатов и зелени, а также рыбе и птице как источнику белка. Ем небольшими порциями, — рассказала Невская.
Артистка отслеживает свой вес и регулярно занимается спортом. По признаниям Невской, она обожает тренировки, потому что они не только помогают поддерживать себя в форме, но и улучшают настроение.
Актриса Елена Валюшкина ранее рассказала, что она похудела благодаря подсчету калорий. Следить за фигурой ей помогают плавание, массаж и зарядка.