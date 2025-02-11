Стилист призвал носить нижнее белье поверх одежды

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд 2025 года. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

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По словам эксперта, в наступившем году напоказ можно носить корсеты, чулки, шорты-панталоны и кружевные бра. Помимо этого, он посоветовал надевать пояс для чулок поверх длинных футболок, брюк, юбок и жакетов. Среди прочего, стилист порекомендовал составлять образы с кружевными юбками-басками или юбками-фартуками поверх джинсов и другой одежды.

« М о д н а я З а м е т к а . Т е м а н и ж н е г о б е л ь я д а в н о п е р е с т а л а б ы т ь ч е м - т о и н т и м н ы м и в с е ч а щ е п о я в л я е т с я в п о в с е д н е в н ы х о б р а з а х » , — н а п и с а л с п е ц и а л и с т .

Ранее Рогов назвал трендом подчеркивание талии у мужчин.