В чем встречать 14 февраля 2025

Узнайте, что надеть на День святого Валентина! Super собрал стильные образы на 14 февраля для романтического ужина, домашнего праздника и активного времяпрепровождения.

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Что надеть для романтического ужина

Конечно, все зависит от того, в каком ресторане забронировал столик ваш возлюбленный. Где-то и вечернее платье придется к месту. Однако выглядеть празднично можно и не перебарщивая с этой самой праздничностью. Атласная макси-юбка и оверсайз-джемпер. Белая рубашка и платье-трапеция. Платье в бельевом стиле и жакет. Пиджаком можно уравновесить юбки с пайетками, которые мы дружно накупили в преддверии Нового года и теперь не знаем, куда деть. Предлагаем вдохновиться другими образами мировых инфлюенсеров.

Что надеть для домашнего праздника

Вечер дома можно легко сделать особенным. Закажите вкусные блюда из ресторана, а лучше приготовьте вдвоем, выбрав какой-нибудь небанальный десерт. Обязательно засервируйте стол — красивые скатерть и салфетки, тарелки и бокалы, свечи, аромалампа и цветы добавят настроения. Не пренебрегайте своим внешним видом: смените домашний костюм на что-то более презентабельное. Подойдет и яркая пижама в дуэте со шпильками. Во время ужина заложите «капсулу времени»: напишите друг другу романтические письма, например, о том, за что вы любите партнера, чего хотели бы достичь с ним, и назначьте день, когда вы откроете «капсулу». Также можно поиграть в настольные игры для влюбленных, а потом посмотреть фильм о любви (с хеппи-эндом непременно).

Стильные образы для активного праздника

Романтический уикэнд за городом зимой предполагает определенную форму одежды — должно быть максимально комфортно и тепло. А как же эстетика? Фотографии у камина или на прогулке непременно должны быть красивыми. Например, соберите мини-капсулу в одной цветовой гамме. Угги или мунбуты, леггинсы или спортивные брюки, уютный свитер в стиле apres-ski или объемное худи, шуба или дубленка… Шапка, шарф и варежки могут быть на контрасте.

Тренды в моде на 2025 год

Красный и черный — первое, что приходит на ум, когда речь заходит о том, что надеть на 14 февраля. Эти два цвета вне времени, а потому можно смело сочетать их или выбирать total-look. Вы точно будете выглядеть элегантно и эффектно. Образ femme fatal усилят пайетки, люрекс — словом, любые материалы с серебристым и золотистым эффектом составят отличную компанию и черному, и алому.

Как бы то ни было, про другие актуальные оттенки не забываем: винный (устали, да, но он все еще с нами), сливочное масло, небесно-голубой, молочный, шоколадный. Особенно празднично будут смотреться монохромные комплекты, но акценты в виде аксессуаров — сумки, галстука, обуви — приветствуются.

Что касается силуэтов, то тренд на гиперженственность дает подсказку: подчеркиваем талию. Это может быть ремень или приталенное изделие: особенно роскошно смотрятся приталенные пиджаки и платья с круглыми плечами. Короткие юбки — история про сексуальность, актуальная во все времена (ну почти). Впрочем, струящиеся в пол изделия тоже сделают вас не менее элегантной. И не забывайте про каблук и броские украшения.