Объявлены даты четвертой Московской недели моды

С 13 по 18 марта в столице пройдет IV Московская неделя моды. Местом проведения мероприятия станет Центральный выставочный зал «Манеж». В программе — модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум. Дизайнеры-участники смогут представить свои работы широкой публике и экспертам модной индустрии, найти новую аудиторию и расширить деловые связи.

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« М о с к о в с к а я н е д е л я м о д ы — б е з у с л о в н ы й и н с т р у м е н т к у л ь т у р н о г о д и а л о г а , с о б ы т и е п о м о г а е т р о с с и й с к и м д и з а й н е р а м р а с ш и р я т ь с п е к т р в л и я н и я , о т е ч е с т в е н н ы й к у л ь т у р н ы й к о д н а ч и н а ю т у з н а в а т ь з а р у б е ж о м и ч а щ е в ы б и р а ю т в н у т р и с т р а н ы » , — о т м е ч а е т Ольга Михайловская, обозреватель моды, член Экспертного совета Московской недели моды.

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« М о с к в а з а д а е т т р е н д ы , я в и д е л м н о г о ж и т е л е й и г о с т е й с т о л и ц ы н а п о к а з а х , к о т о р ы е в д о х н о в л я ю т с я к о л л е к ц и я м и р о с с и й с к и х б р е н д о в и в о с т о р г а ю т с я м а с ш т а б о м М о с к о в с к о й н е д е л и м о д ы . С н е т е р п е н и е м ж д у н о в ы й с е з о н и н о в ы е т а л а н т ы с о в с е й Р о с с и и н а п о д и у м а х в ц е н т р е М о с к в ы » , — п о д ч е р к и в а е т А л е к с е й С у х а р е в , э к с п е р т м о д ы , ч л е н Э к с п е р т н о г о с о в е т а М о с к о в с к о й н е д е л и м о д ы .

© Пресс-служба

Аккредитация для представителей СМИ и байеров уже открыта на официальном сайте мероприятия. Подать заявку на аккредитацию можно до 6 марта включительно.

© Пресс-служба

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.