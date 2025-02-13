Семь отличных кистей для макияжа

Сколько нужно кистей для идеального макияжа? Хотелось бы как можно больше. Но на самом деле все необходимое можно сделать и небольшим набором. Главное — знать, как и с какими продуктами лучше использовать каждую кисть. О классных вариантах на любой случай рассказываем ниже.

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Кисть Signum Bronze, Annbeauty

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Кисть идеально подходит для бронзера. Как правило, зоны нанесения продукта достаточно обширны, поэтому для работы с ним лучше использовать большую пушистую кисть из ворса козы. Он пористый, так что набирает и отдает оптимальное количество продукта. С такой кистью можно не бояться переборщить с бронзером.

Пушистая кисть-лепесток Polar Night, Manly PRO

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Прежде всего эта кисть — мастхэв для любителей поселить у себя в косметичке что-то красивое и лимитированное. Она факелообразной формы, ее слегка заостренный срез хорош в работе с сухой и рассыпчатой пудрой — поможет «подлезть» в труднодоступные для других крупных кистей места. Наносите продукт сначала припечатывающими, а затем слегка полирующими движениями у крыльев носа, под глаза, между бровями и на подбородок.

Кисть для румян Blush Brush Bamboo Handle, Seven7een

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Мягкий длинный ворс кисти хорошо подходит для сухих и рассыпчатых продуктов, прежде всего румян. При работе ставьте ее под углом в 45 градусов к коже: это идеальный наклон для макияжа таким форматом кистей. Овальная форма среза поможет без труда нанести их на яблочки щек и легко оттушевать в нужном направлении, а подвижный ворс — не переборщить со средством и избежать пятен. Если вы фанат многофункциональности, используйте одну сторону кисти для нанесения румян, а другую — для контуринга.

Кисть Kitty Pink, Ne Blednaya by Gev Mua

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Кисть первой необходимости для тех, кто не может найти, чем же наносить и растушевывать консилер. Она маленькая, легко «подлезет» к крыльям носа и под глаза. На ура справляется с макияжем кремовыми тенями. Если сбрызнуть ее жидкостью для фиксации макияжа и попробовать нанести сухие блестящие тени «мокрым» способом, сиять будут в десять раз сильнее, чем в палетке.

Кисть № 13, Tanyapos

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Отличная форма для макияжа глаз сухими тенями. Она в меру пушистая, что поможет как с мягкой растушевкой макияжа, так и с нанесением продукта точечно, например сияния во внутренний уголок глаз. Ворс из имитации белки и кашмирской козы, так что такая кисть подойдет начинающим — с ней очень легко работать.

Кисть для растушевки тонального средства, Rink

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Плотно набитая кисть с ворсом средней длины. Такая отлично подойдет для нанесения и распределения тональной основы и других кремовых текстур. Слегка скошенный край будет удобен в работе с продуктами для контуринга и румянами в стике. Кисть равномерно распределит средство и не будет растягивать его дальше, чем необходимо. Отдельный плюс — короткая ручка, так что кисти найдется место в любой косметичке.

Кисть для хайлайтера, Essence

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Достаточно крупная кисть может сначала создать впечатление, будто ее нужно использовать для тонального средства. На самом деле она идеальна для работы с запеченными текстурами, особенно с хайлайтером. Средненабитый ворс хорош в создании эффекта полированной блестящей кожи в зоне нанесения сияющих продуктов. Подойдет также для румян и бронзера со светоотражающими частичками.