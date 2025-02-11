Российский экстрасенс напрасно сломала ребра ради идеальной фигуры

Участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Ольга Якубович пожаловалась на неудачную пластику ради идеальной фигуры. Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Россиянка рассказала, что в прошлом году решилась на операцию, чтобы добиться 55-сантиметровой талии. По словам телезвезды, в ходе вмешательства хирург не удаляет ребра, а надламывает их по особой технике. Однако Якубович призналась, что напрасно пережила операцию, поскольку не увидела результата.

« П о с л е о п е р а ц и и м е с я ц а м и н о с и т ь ж у т к о т у г о й к о р с е т , ч т о б ы з а ф и к с и р о в а т ь р е з у л ь т а т . Б о л ь . П о с т о я н н ы й д и с к о м ф о р т , н о я т е р п е л а и в е р и л а , ч т о э т о с т о и т т о г о . К з и м е м о и р е б р а в е р н у л и с ь н а м е с т о . В с е э т о б ы л о з р я . В с е с т р а д а н и я , м у ч е н и я , б о л ь , о г р а н и ч е н и я . В и т о г е — н и к а к о г о р е з у л ь т а т а » , — у т о ч н и л а э к с т р а с е н с .

Ранее фитнес-модель Тэмми Хемброу обругали в сети за чрезмерно большую грудь после пластической операции.