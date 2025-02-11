Почему все вокруг используют ретинол?
Если вы когда-либо изучали средства по уходу за кожей и их составляющие, то вы, без сомнения, слышали о ретиноле. Это вещество, производное витамина А, широко используется в средствах по уходу за кожей и, по мнению большинства ведущих экспертов, является одним из лучших ингредиентов для омоложения и обновления кожи, а также для поддержания её сияющего и здорового вида. Хотя большинство из нас слышали о том, насколько эффективен ретинол, мы, возможно, не очень хорошо знакомы с тем, что же это за вещество и как оно воздействует на кожу.
«Ретинол творит чудеса с вашей кожей, ускоряя обновление клеток и стимулируя выработку коллагена. Он помогает разгладить мелкие морщинки, выровнять тон кожи и очистить поры, что делает его незаменимым ингредиентом как для борьбы со старением, так и с акне», — объясняет доктор Шерин Идрисс, дерматолог и основатель Idriss Dermatology и Dr Idriss Skincare.
Несмотря на то, что ретинол часто используется как универсальный термин, существует множество других производных, которые используются наряду с ретинолом. «Некоторые ретиноиды, такие как ретиноевая кислота (третиноин), можно приобрести только по рецепту врача. Другие ретиноиды, такие как ретинолы и ретинальдегид (retinaldehyde), относятся к косметическим средствам», — добавила она. Хотя вы, возможно, слышали разные факты о ретиноле, важно понимать основы его действия.
«Ретинол проникает в кожу и превращается в ретиноевую кислоту, активную форму, которая взаимодействует с клетками кожи. После впитывания он связывается с рецепторами ретиноевой кислоты (RAR) в коже, стимулируя обновление клеток и способствуя удалению старых, повреждённых клеток, одновременно стимулируя производство новых, здоровых. Этот процесс помогает увеличить толщину эпидермиса, стимулировать синтез коллагена и повысить эластичность кожи, что в конечном итоге уменьшает мелкие морщины», — говорит Идрисс.
Помимо всего прочего, ретинол отлично подходит для лечения угревой сыпи и жирной кожи, поскольку он регулирует выработку кожного сала и обладает противовоспалительными свойствами. Существует множество других производных витамина А — таких как ретиналь и ретиноевая кислота, но ретинол, пожалуй, является наиболее знакомым нам ингредиентом. А какие продукты лучше выбрать? Расскажем в следующей статье!