Почему все вокруг используют ретинол?

Если вы когда-либо изучали средства по уходу за кожей и их составляющие, то вы, без сомнения, слышали о ретиноле. Это вещество, производное витамина А, широко используется в средствах по уходу за кожей и, по мнению большинства ведущих экспертов, является одним из лучших ингредиентов для омоложения и обновления кожи, а также для поддержания её сияющего и здорового вида. Хотя большинство из нас слышали о том, насколько эффективен ретинол, мы, возможно, не очень хорошо знакомы с тем, что же это за вещество и как оно воздействует на кожу.

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« Р е т и н о л т в о р и т ч у д е с а с в а ш е й к о ж е й , у с к о р я я о б н о в л е н и е к л е т о к и с т и м у л и р у я в ы р а б о т к у к о л л а г е н а . О н п о м о г а е т р а з г л а д и т ь м е л к и е м о р щ и н к и , в ы р о в н я т ь т о н к о ж и и о ч и с т и т ь п о р ы , ч т о д е л а е т е г о н е з а м е н и м ы м и н г р е д и е н т о м к а к д л я б о р ь б ы с о с т а р е н и е м , т а к и с а к н е » , — о б ъ я с н я е т д о к т о р Ш е р и н И д р и с с , д е р м а т о л о г и о с н о в а т е л ь I d r i s s D e r m a t o l o g y и D r I d r i s s S k i n c a r e .

Несмотря на то, что ретинол часто используется как универсальный термин, существует множество других производных, которые используются наряду с ретинолом. «Некоторые ретиноиды, такие как ретиноевая кислота (третиноин), можно приобрести только по рецепту врача. Другие ретиноиды, такие как ретинолы и ретинальдегид (retinaldehyde), относятся к косметическим средствам», — добавила она. Хотя вы, возможно, слышали разные факты о ретиноле, важно понимать основы его действия.

« Р е т и н о л п р о н и к а е т в к о ж у и п р е в р а щ а е т с я в р е т и н о е в у ю к и с л о т у , а к т и в н у ю ф о р м у , к о т о р а я в з а и м о д е й с т в у е т с к л е т к а м и к о ж и . П о с л е в п и т ы в а н и я о н с в я з ы в а е т с я с р е ц е п т о р а м и р е т и н о е в о й к и с л о т ы ( R A R ) в к о ж е , с т и м у л и р у я о б н о в л е н и е к л е т о к и с п о с о б с т в у я у д а л е н и ю с т а р ы х , п о в р е ж д ё н н ы х к л е т о к , о д н о в р е м е н н о с т и м у л и р у я п р о и з в о д с т в о н о в ы х , з д о р о в ы х . Э т о т п р о ц е с с п о м о г а е т у в е л и ч и т ь т о л щ и н у э п и д е р м и с а , с т и м у л и р о в а т ь с и н т е з к о л л а г е н а и п о в ы с и т ь э л а с т и ч н о с т ь к о ж и , ч т о в к о н е ч н о м и т о г е у м е н ь ш а е т м е л к и е м о р щ и н ы » , — г о в о р и т И д р и с с .

Помимо всего прочего, ретинол отлично подходит для лечения угревой сыпи и жирной кожи, поскольку он регулирует выработку кожного сала и обладает противовоспалительными свойствами. Существует множество других производных витамина А — таких как ретиналь и ретиноевая кислота, но ретинол, пожалуй, является наиболее знакомым нам ингредиентом. А какие продукты лучше выбрать? Расскажем в следующей статье!