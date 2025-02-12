Какие популярные добавки оказались полезны для кожи

В социальных сетях приобрели популярность добавки НАД. Считается, что они придают коже молодой вид и обеспечивают другие преимущества для здоровья.

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НАД, или никотинамидадениндинуклеотид, — природная молекула, которая есть во всех живых клетках. Сам по себе она играет важную роль в метаболизме и создании энергии в организме, отмечает Мишель Грин, доктор медицины, косметолог-дерматолог из Нью-Йорка. НАД облегчает расщепление сахара и других молекул для создания энергии.

В целом НАД поддерживает эффективную работу митохондрий клеток, способствует восстановлению ДНК и общему здоровью клеток. Об этом сказала Сара Санг, доктор медицины, дерматолог из Сиэтла, штат Вашингтон.

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Также НАД косвенно связан с выработкой коллагена. Он помогает поддерживает здоровье кожи, восстанавливая в том числе её после повреждений. Кроме того, по словам доктора Ханны Копельман, дерматолога клиники эстетической хирургии Kopelman, более высокий уровень НАД в организме помогает клеткам восстанавливаться, поддерживая упругость кожи.

В то же время низкий уровень НАД связан с окислительным повреждением — ключевым фактором старения кожи. Об этом рассказала Санг.

Включение в рацион продуктов, богатых витамином НР, помогает организму вырабатывать НАД. Это цельные зёрна, молочные продукты, яйца, листовая зелень. Рыба и грибы тоже содержат вещества, усиливающие производство НАД.

Однако приём НАД — это не панацея от морщин или дряблости кожи. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что эти добавки напрямую приводят к видимым улучшениям в процессе старения кожи, повышению уровня энергии или улучшению когнитивных функций.

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