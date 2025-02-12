Модный маникюр на весну 2025 года

Модный маникюр на весну 2025: идеи дизайна ногтей, тренды и новинки
Весной 2025 года в моде останутся нюдовый маникюр, френч и полюбившиеся многим дизайны — «кошачий глаз» и «пончик с глазурью». Какие еще варианты нейл-арта и оттенков для него будут в тренде в предстоящем сезоне, а также как выбрать маникюр на короткие, средние и длинные ногти — в материале «Ленты.ру».
Трендовые цвета
«Весна 2025 года обещает быть яркой, одновременно гармоничной и элегантной — за счет главного трендового оттенка года Mocha Mousse. Это теплый, глубокий коричневый цвет с легким десертным подтоном, который уже стал настоящим хитом в мире маникюра», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» основатель учебного центра профессионального образования «Все на маникюре», судья ногтевой секции основного состава Союза парикмахеров и косметологов России Светлана Иванцова.
Коричневый цвет Mocha Mousse придает элегантность и изящество, прекрасно сочетается с различными аксессуарами и стилями одежды
Кроме того, этот коричневый оттенок в маникюре становится идеальным фоном для создания оригинальных узоров: к нему можно добавлять текстуры с золотыми и серебряными акцентами, сочетать этот цвет с нюдовыми и пастельными тонами.
Какие еще цвета и оттенки будут в моде весной 2025-го года
- Пастельные тона. Нежные розовые, мятные и лавандовые оттенки подойдут для создания свежего и легкого образа.
- Яркие цвета. Фуксия, фиолетовый, красный, ярко-синий и солнечно-желтый, отлично подойдут для создания контрастных дизайнов и выделят вашу индивидуальность.
- Земляные тона. Терракотовые, оливковые, теплые песочные и спокойные коричневые оттенки будут одними из самых популярных цветов маникюра весной 2025 года.
- Металлический блеск. Золотые и серебряные акценты, хромированные эффекты внесут в весенний маникюр нотки роскоши.
- Монохром. В моду возвращается графитовый и матовый черный маникюр. Такие цвета хорошо комбинируются с минималистичными или яркими аксессуарами.
- Неочевидные сочетания. Яркие варианты весеннего маникюра: розовый и красный, розовый и ментол, желтый и фиолетовый, фиолетовый и зеленый, голубой и красный или голубой и оранжевый. Если правильно подобрать палитру, такие сочетания в маникюре подойдут не только для вечеринок, но и для повседневной жизни.
Оттенки маникюра по цветотипу кожи
- Девушкам со смуглой кожей стоит обратить внимание на персиковые и розовые оттенки.
- А модницам со светлым типом кожи подойдут все бежевые тона и холодный розовый.
Главные тренды в дизайне ногтей
Главными трендами в этом сезоне станут чистые, четкие линии в сочетании с однотонными покрытиями, отметила Светлана Иванцова. В то же время актуальны будут яркие акценты в виде необычных рисунков и текстур:
- геометрические формы и линии;
- металлический маникюр с использованием красок и пигментов;
- маникюр с эффектом капель воды;
- стемпинг в сочетании с омбре и различным декором;
- мраморный маникюр;
- маникюр с 3D-эффектами, объемными элементами, стразами, гелевым и акригелевым рельефом.
Тренды маникюра весны 2025-го продолжают те, что уже были заложены ранее, в некоторых случаях трансформируя их. Зимние блестки постепенно уйдут, а вот нюдовые покрытия, мягкие серые и бежевые оттенки, кошачий глаз и френч — останутся, добавила совладелица центра красоты STUDIO25 Марго Бор.
«Мыльные ногти»
«Нюд — самый популярный стиль маникюра у наших клиенток, да и вообще в мире. Однако и в этом стиле, уже ставшем классическим, возникают новые веяния. Например, этой зимой у голливудских звезд был замечен новый тренд — «мыльные ногти» (soap nails). Это значит, что скоро такой дизайн будет популярен и у широких слоев населения», — Марго Бор, эксперт.
«Мыльные ногти» (soap nails) — разновидность нюдового маникюра, но с гипертрофированным акцентом на естественность и ухоженность. Это максимально ухоженные руки с идеально обработанной кутикулой плюс естественное, подобранное под цвет кожи, покрытие ногтей — лак или гель-лак. Такой дизайн еще можно назвать одним из видов «маникюра без маникюра» — то есть ногти не выглядят так, будто на них вообще есть покрытие.
Сухоцветы
Одним из трендов модного маникюра весной 2025 года будут природные текстуры и все натуральное, уверена Марго Бор.
Как правило, для такого маникюра используют специальные лаки с сухоцветами в составе или же размещают сухие цветки отдельно прямо на поверхность ногтей, покрывая их сверху бесцветным гель-лаком.
Классический френч
Классический французский маникюр никогда не выходит из моды, и весна 2025 года не станет исключением. Френч можно разнообразить добавлением других оттенков, цветов или сердечек в стемпинге, а также нежным переходами в аэрографии с различными узорами и текстурами.
Помимо ровных белых линий на кончиках ногтей, в моде будут более рассеянные контуры.
Маникюр манекена
Такой маникюр создает иллюзию кукольных ногтей, которые по цвету сливаются с кожей. Например, как у пластиковых Барби из детства или манекенов для одежды. Такой эффект создается за счет телесного цвета и глянцевого покрытия. Дизайн прекрасно дополняет любой образ, не забирая на себя лишнее внимание.
С маникюром манекена уже были замечены такие голливудские звезды, как Дженнифер Лопес и Селена Гомес
«Кошачий глаз»
Этот маникюр постепенно возвращается в моду в течение нескольких месяцев. Тенденция сохранится и в сезоне весна-лето 2025.
на 5 000 процентов выросло число поисковых запросов «кошачий глаз» в Google в 2024 году
Покрытие «кошачий глаз» содержит мелкие металлические частицы. После нанесения лака мастер подносит к ногтю небольшой магнит, с помощью которого перемещает металлические частицы по пластине — благодаря этому появляется эффект глубины и сияния.
Камни и жемчуг
К одним из трендов маникюра весной 2025 года можно отнести нейл-арт. В моду возвращаются камни, кристаллы, жемчуг и хромированные акценты, которые выглядят как продолжение ваших украшений.
Глазурованные ногти
В 2024 году на пике популярности были ногти с дизайном, напоминающим глазурь от пончика. Тренд на этот маникюр тогда задала американская модель Хейли Бибер.
В 2025 году глазурованные ногти остаются в трендах, при этом наиболее модным оттенком весенне-летнего сезона теперь «матча». Кроме того, в моде будут теплые коричневые тона с глянцевым покрытием, напоминающим булочку с корицей.
Черные сахарные ногти Bubble Tea
Наряду с «молочным» и «кофейным» маникюром популярность обрел и дизайн ногтей Bubble Tea. В качестве базы для него берется черный лак, поверх которого наносятся насыщенные завитки карамельного и белого цветов. В результате ногти напоминают популярный чайный напиток.
Цветы и фарфор
Винтажные цветочные узоры и расписные фарфоровые отпечатки на ногтях — еще одна идея для маникюра весенне-летнего сезона 2025 года. В моде нежные цветы, вьющиеся лозы и искусные мазки кистью, которые напоминают расписанную вручную керамику.
Для таких дизайнов подойдут классические синие акценты, пастельно-розовые и желтые оттенки
Металлика
Металлические и хромированные оттенки лидировали в нейл-трендах в течение последних нескольких сезонов, и в 2025 году они все так же остаются в моде. Особенно актуальным будет эффект жидкого металла на ногтях в оттенках:
- расплавленное серебро;
- червонное золото;
- «титановый», холодный серый с металлическим отливом.
Кроме того, в трендах маникюра этой весной будет эффект зеркальной поверхности. Добиться его позволят специальная втирка или гель-лаки с металлическими частицами.
Абстрактный дизайн
Такие узоры в моде уже несколько лет и становятся только популярнее. Как правило, для создания дизайна ногти покрывают нюдовой или нейтральной основой, а затем прорисовывают фигуры: пятна, линии, точки, небольшие рисунки.
Маникюр на разную длину ногтей
О трендах в маникюре на средние, короткие и длинные ногти рассказали Светлана Иванцова и Марго Бор.
Короткие ногти
- Глянцевые и матовые пастельные тона. Короткие ногти в пастельных оттенках создадут аккуратный и ухоженный вид. Такие тона идеально подойдут для повседневного стиля.
- Минималистичные узоры. Нанесение простых линий или точек на фоне нюдового покрытия сделают маникюр стильным и сдержанным.
- Геометрические формы в контрастных цветах — интересное решение для маникюра на короткие ногти. Такой дизайн сделает ваш стиль современнее.
- Минимализм. Отличным решением для коротких ногтей станет и дизайн с небольшими точками или квадратиками. Лучше всего он будет смотреться на бесцветной базе или нюдовом покрытии.
Ногти средней длины
- Декоративные элементы. Для ногтей средней длины отлично подходят стразы и фольга.
- Омбре и градиенты. Омбре в сочетании с модными в 2025 году пастельными оттенками будет выглядеть очень нежно и стильно. Плавные переходы цветов элегантно украсят руки и дополнят образ.
- Френч в новом исполнении. Классический френч можно обновить, добавив яркие цвета и металлик.
Лучше всего на среднюю длину ногтей подойдут формы миндаль и мягкий квадрат
Длинные ногти
- Креативный 3D-дизайн. Оригинальный маникюр помогут создать объемные элементы — например, цветы или графические фигуры.
- Микс текстур. Глянцевые и матовые оттенки в одном дизайне добавят маникюру объема.
- Узоры. Золотые и серебряные фрагменты буду особенно хорошо смотреться поверх прозрачного лака.
Длинные ногти — пространство для экспериментов. Особенно актуальны в этом сезоне необычные формы: миндаль, стилет и арочный квадрат.