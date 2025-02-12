Модный маникюр на весну 2025 года

Весной 2025 года в моде останутся нюдовый маникюр, френч и полюбившиеся многим дизайны — «кошачий глаз» и «пончик с глазурью». Какие еще варианты нейл-арта и оттенков для него будут в тренде в предстоящем сезоне, а также как выбрать маникюр на короткие, средние и длинные ногти — в материале «Ленты.ру».

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Трендовые цвета

« В е с н а 2 0 2 5 г о д а о б е щ а е т б ы т ь я р к о й , о д н о в р е м е н н о г а р м о н и ч н о й и э л е г а н т н о й — з а с ч е т г л а в н о г о т р е н д о в о г о о т т е н к а г о д а M o c h a M o u s s e . Э т о т е п л ы й , г л у б о к и й к о р и ч н е в ы й ц в е т с л е г к и м д е с е р т н ы м п о д т о н о м , к о т о р ы й у ж е с т а л н а с т о я щ и м х и т о м в м и р е м а н и к ю р а » , — р а с с к а з а л а в б е с е д е с « Л е н т о й . р у » о с н о в а т е л ь у ч е б н о г о ц е н т р а п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я « В с е н а м а н и к ю р е » , с у д ь я н о г т е в о й с е к ц и и о с н о в н о г о с о с т а в а С о ю з а п а р и к м а х е р о в и к о с м е т о л о г о в Р о с с и и С в е т л а н а И в а н ц о в а .

Коричневый цвет Mocha Mousse придает элегантность и изящество, прекрасно сочетается с различными аксессуарами и стилями одежды

Кроме того, этот коричневый оттенок в маникюре становится идеальным фоном для создания оригинальных узоров: к нему можно добавлять текстуры с золотыми и серебряными акцентами, сочетать этот цвет с нюдовыми и пастельными тонами.

Какие еще цвета и оттенки будут в моде весной 2025-го года

Пастельные тона. Нежные розовые, мятные и лавандовые оттенки подойдут для создания свежего и легкого образа.

Яркие цвета. Фуксия, фиолетовый, красный, ярко-синий и солнечно-желтый, отлично подойдут для создания контрастных дизайнов и выделят вашу индивидуальность.

Земляные тона. Терракотовые, оливковые, теплые песочные и спокойные коричневые оттенки будут одними из самых популярных цветов маникюра весной 2025 года.

Металлический блеск. Золотые и серебряные акценты, хромированные эффекты внесут в весенний маникюр нотки роскоши.

Монохром. В моду возвращается графитовый и матовый черный маникюр. Такие цвета хорошо комбинируются с минималистичными или яркими аксессуарами.

Неочевидные сочетания. Яркие варианты весеннего маникюра: розовый и красный, розовый и ментол, желтый и фиолетовый, фиолетовый и зеленый, голубой и красный или голубой и оранжевый. Если правильно подобрать палитру, такие сочетания в маникюре подойдут не только для вечеринок, но и для повседневной жизни.

Оттенки маникюра по цветотипу кожи

Девушкам со смуглой кожей стоит обратить внимание на персиковые и розовые оттенки.

А модницам со светлым типом кожи подойдут все бежевые тона и холодный розовый.

Главные тренды в дизайне ногтей

Главными трендами в этом сезоне станут чистые, четкие линии в сочетании с однотонными покрытиями, отметила Светлана Иванцова. В то же время актуальны будут яркие акценты в виде необычных рисунков и текстур:

геометрические формы и линии;

металлический маникюр с использованием красок и пигментов;

маникюр с эффектом капель воды;

стемпинг в сочетании с омбре и различным декором;

мраморный маникюр;

маникюр с 3D-эффектами, объемными элементами, стразами, гелевым и акригелевым рельефом.

Тренды маникюра весны 2025-го продолжают те, что уже были заложены ранее, в некоторых случаях трансформируя их. Зимние блестки постепенно уйдут, а вот нюдовые покрытия, мягкие серые и бежевые оттенки, кошачий глаз и френч — останутся, добавила совладелица центра красоты STUDIO25 Марго Бор.

«Мыльные ногти»

« Н ю д — с а м ы й п о п у л я р н ы й с т и л ь м а н и к ю р а у н а ш и х к л и е н т о к , д а и в о о б щ е в м и р е . О д н а к о и в э т о м с т и л е , у ж е с т а в ш е м к л а с с и ч е с к и м , в о з н и к а ю т н о в ы е в е я н и я . Н а п р и м е р , э т о й з и м о й у г о л л и в у д с к и х з в е з д б ы л з а м е ч е н н о в ы й т р е н д — « м ы л ь н ы е н о г т и » ( s o a p n a i l s ) . Э т о з н а ч и т , ч т о с к о р о т а к о й д и з а й н б у д е т п о п у л я р е н и у ш и р о к и х с л о е в н а с е л е н и я » , — М а р г о Б о р , э к с п е р т .

«Мыльные ногти» (soap nails) — разновидность нюдового маникюра, но с гипертрофированным акцентом на естественность и ухоженность. Это максимально ухоженные руки с идеально обработанной кутикулой плюс естественное, подобранное под цвет кожи, покрытие ногтей — лак или гель-лак. Такой дизайн еще можно назвать одним из видов «маникюра без маникюра» — то есть ногти не выглядят так, будто на них вообще есть покрытие.

Сухоцветы

Одним из трендов модного маникюра весной 2025 года будут природные текстуры и все натуральное, уверена Марго Бор.

Как правило, для такого маникюра используют специальные лаки с сухоцветами в составе или же размещают сухие цветки отдельно прямо на поверхность ногтей, покрывая их сверху бесцветным гель-лаком.

Классический френч

Классический французский маникюр никогда не выходит из моды, и весна 2025 года не станет исключением. Френч можно разнообразить добавлением других оттенков, цветов или сердечек в стемпинге, а также нежным переходами в аэрографии с различными узорами и текстурами.

Помимо ровных белых линий на кончиках ногтей, в моде будут более рассеянные контуры.

Маникюр манекена

Такой маникюр создает иллюзию кукольных ногтей, которые по цвету сливаются с кожей. Например, как у пластиковых Барби из детства или манекенов для одежды. Такой эффект создается за счет телесного цвета и глянцевого покрытия. Дизайн прекрасно дополняет любой образ, не забирая на себя лишнее внимание.

С маникюром манекена уже были замечены такие голливудские звезды, как Дженнифер Лопес и Селена Гомес

«Кошачий глаз»

Этот маникюр постепенно возвращается в моду в течение нескольких месяцев. Тенденция сохранится и в сезоне весна-лето 2025.

на 5 000 процентов выросло число поисковых запросов «кошачий глаз» в Google в 2024 году

Покрытие «кошачий глаз» содержит мелкие металлические частицы. После нанесения лака мастер подносит к ногтю небольшой магнит, с помощью которого перемещает металлические частицы по пластине — благодаря этому появляется эффект глубины и сияния.

Камни и жемчуг

К одним из трендов маникюра весной 2025 года можно отнести нейл-арт. В моду возвращаются камни, кристаллы, жемчуг и хромированные акценты, которые выглядят как продолжение ваших украшений.

Глазурованные ногти

В 2024 году на пике популярности были ногти с дизайном, напоминающим глазурь от пончика. Тренд на этот маникюр тогда задала американская модель Хейли Бибер.

В 2025 году глазурованные ногти остаются в трендах, при этом наиболее модным оттенком весенне-летнего сезона теперь «матча». Кроме того, в моде будут теплые коричневые тона с глянцевым покрытием, напоминающим булочку с корицей.

Черные сахарные ногти Bubble Tea

Наряду с «молочным» и «кофейным» маникюром популярность обрел и дизайн ногтей Bubble Tea. В качестве базы для него берется черный лак, поверх которого наносятся насыщенные завитки карамельного и белого цветов. В результате ногти напоминают популярный чайный напиток.

Цветы и фарфор

Винтажные цветочные узоры и расписные фарфоровые отпечатки на ногтях — еще одна идея для маникюра весенне-летнего сезона 2025 года. В моде нежные цветы, вьющиеся лозы и искусные мазки кистью, которые напоминают расписанную вручную керамику.

Для таких дизайнов подойдут классические синие акценты, пастельно-розовые и желтые оттенки

Металлика

Металлические и хромированные оттенки лидировали в нейл-трендах в течение последних нескольких сезонов, и в 2025 году они все так же остаются в моде. Особенно актуальным будет эффект жидкого металла на ногтях в оттенках:

расплавленное серебро;

червонное золото;

«титановый», холодный серый с металлическим отливом.

Кроме того, в трендах маникюра этой весной будет эффект зеркальной поверхности. Добиться его позволят специальная втирка или гель-лаки с металлическими частицами.

Абстрактный дизайн

Такие узоры в моде уже несколько лет и становятся только популярнее. Как правило, для создания дизайна ногти покрывают нюдовой или нейтральной основой, а затем прорисовывают фигуры: пятна, линии, точки, небольшие рисунки.

Маникюр на разную длину ногтей

О трендах в маникюре на средние, короткие и длинные ногти рассказали Светлана Иванцова и Марго Бор.

Короткие ногти

Глянцевые и матовые пастельные тона. Короткие ногти в пастельных оттенках создадут аккуратный и ухоженный вид. Такие тона идеально подойдут для повседневного стиля.

Минималистичные узоры. Нанесение простых линий или точек на фоне нюдового покрытия сделают маникюр стильным и сдержанным.

Геометрические формы в контрастных цветах — интересное решение для маникюра на короткие ногти. Такой дизайн сделает ваш стиль современнее.

Минимализм. Отличным решением для коротких ногтей станет и дизайн с небольшими точками или квадратиками. Лучше всего он будет смотреться на бесцветной базе или нюдовом покрытии.

Ногти средней длины

Декоративные элементы. Для ногтей средней длины отлично подходят стразы и фольга.

Омбре и градиенты. Омбре в сочетании с модными в 2025 году пастельными оттенками будет выглядеть очень нежно и стильно. Плавные переходы цветов элегантно украсят руки и дополнят образ.

Френч в новом исполнении. Классический френч можно обновить, добавив яркие цвета и металлик.

Лучше всего на среднюю длину ногтей подойдут формы миндаль и мягкий квадрат

Длинные ногти

Креативный 3D-дизайн. Оригинальный маникюр помогут создать объемные элементы — например, цветы или графические фигуры.

Микс текстур. Глянцевые и матовые оттенки в одном дизайне добавят маникюру объема.

Узоры. Золотые и серебряные фрагменты буду особенно хорошо смотреться поверх прозрачного лака.

Длинные ногти — пространство для экспериментов. Особенно актуальны в этом сезоне необычные формы: миндаль, стилет и арочный квадрат.